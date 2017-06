Game Music Collective ensikonsertissa Helsingin Finlandia-talolla 20. syyskuuta 2017

1.6.2017 12:00 | ExClaM! Digital Oy

Suomalainen vuonna 2016 perustettu Game Music Collective on Euroopan ensimmäinen pelimusiikkiin keskittyvä ammattiorkesteri. Kollektiivi tuo yhteen peleistä ja laadukkaasta pelimusiikista kiinnostuneet kuuntelijat, soittajat ja pelitalot.

Ensikonsertissa kuullaan pelimusiikin klassikkokappaleita tunnetuista pelisarjoista, kuten Final Fantasy, The Legend of Zelda, Assassin’s Creed, Halo, Grand Theft Auto ja Call of Duty. Yleisö saa myös ehdottaa konsertteihin omia suosikkisävelmiään GMC:n Facebook-sivulla: www.facebook.com/gamemusiccollective . Game Music Collectiven debyyttikonsertti Finlandia-talolla aloittaa yhtyeen Suomen-kiertueen, joka ajoittuu syksylle 2017 ja keväälle 2018. Muut konsertit järjestetään Tampereella, Turussa sekä Oulussa ja niistä tiedotetaan myöhemmin.



Yhtyeessä soittaa nuoria suomalaisia kansainvälistä uraa luovia huippumuusikoita. Taiteellisena johtajana toimii sellotaiteilija Lukas Stasevskij ja kapellimestarina Eero Lehtimäki. Pelisovituksista vastaavat maailman tunnetuimpiin pelisovittajiin kuuluvat Jonne Valtonen ja Roger Wanamo, jotka ovat tehneet sovituksia muun muassa Final Fantasy -konsertteihin ja Slush Music 2015 -pelikonserttiin.

Game Music Collectiven konserttien kokonaisvaltaista pelimusiikkielämystä täydentää visuaalinen puoli, jonka toteuttaa suomalaisiin kärkinimiin kuuluva VJ videotaiteilija Sellekhanks.

Game Music Collective soittaa livekonserttien lisäksi tulevien pelien studio-orkesterina ja tuottaa säännöllisesti pelimusiikkivideoita.

“Pelimusiikin suuresta suosiosta huolimatta sen esittäminen on tällä hetkellä hyvin vähäistä, eikä pelimusiikille ole annettu sen ansaitsemaa arvoa ammattimuusikoiden toimesta”, kertoo sellotaiteilija Lukas Stasevskij ja jatkaa: “Game Music Collectiven tarkoitus on nostaa ensimmäisenä eurooppalaisena pelimusiikkiin erikoistuvana yhtyeenä pelimusiikin esittämisen standardeja kansainvälisesti”.

Game Music Collectiven debyyttikonsertti Finlandia-talolla järjestetään yhteistyössä Pocket Gamer Connects (PGConnects) -tapahtuman kanssa, joka järjestetään Helsingissä 19-20.9.2017. Game Music Collective esiintyy lyhyesti myös PGConnectsin avajaistilaisuudessa.

Katso Game Music Collectiven esittelyvideo ja seuraa meitä verkossa:

