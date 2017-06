Huippunimet esiintymään keskelle peltoa - Karjurock 13.7.-15.7.

1.6.2017 13:36 | Karjurock

11. kertaa järjestettävä Karjurock on poikkeuksellinen festivaali koko Suomessa ja jopa maailmalla. ”Keskellä ei mitään” järjestettävä tapahtuma keräsi viime vuonna ennätysyleisönsä n. 15 000 henkeä kolmen päivän aikana maaseudulle Nopperlan kylään 20 km päähän Uudenkaupungin keskustasta. Tarjolla on unohtumattomia elämyksiä kuten opastettuja kierroksia, joissa mahdollisuus nähdä mm. aitoja Preerian Biisoneja ja Highland -sonneja.

THE ANIMALS AND FRIENDS SUOMEEN

Tänä kesänä festivaali järjestetään 13.7.-15.7.2017 Suomen laajimmalla kattauksella eri genrejen edustajia.

Torstain perhepäivä on vakiinnuttanut paikkansa Karjurockin ohjelmistossa. Tänä vuonna tiedossa on teinien superidoleita Suomen huipulta kun Benjamin Peltonen ja Arttu Lindeman hyppäävät stagelle.

Lisäksi perheen pienimmille on tiedossa omaa ohjelmaa mm. kotieläinpuisto, tivoli sekä tv:stä tuttu Jokeri Pokeri Box Taikashow.

Perhepäivän ilta huipentuu Jari Sillanpään konserttiin, jossa Siltsusta pääsee nauttimaan puistopenkeiltä käsin rauhallisemmissa tunnelmissa niin nuoremmat kuin varttuneemmatkin Sillanpään fanit.



Perjantaina päälavan valtaa mm. legendaarinen The Animals and Friends jonka kokoonpanossa on harvinainen mahdollisuus nähdä alkuperäisen 60-luvun The Animalsin jäsenet yhdessä rock-jättiläisen, Nazarethin alkuperäisen laulajan Dan McAffertyn kanssa. Tiedossa on siis takuuvarmoja klassikoita ”House Of the Rising Sunista” aina ”Please Don´t Let Me Be Misunderstoodiin” ja ”Love Hurtsiin”.

Muita huippukiinnityksiä ovat mm. Lauri Tähkä, Antti Tuisku, Michael Monroe, Vain Elämää tähdet Nikke Ankara ja Laura Voutilainen, Vesala, Ellinoora, Sonata Arctica, The 69 Eyes, Santa Cruz ja Finnhittien Kuninkaat.

Karjurock haluaa osaltaan olla juhlistamassa myös 100 -vuotiasta Suomea ja tämä näkyy ohjelmistossa mm. Varusmiessoittokunnan Showbandin show:lla, jonka festarikeikka Karjurockissa on kesän ainoita. Lisäksi Karjurockin historian ensimmäinen esiintyjä Karjalan Kannas voidaan lukea tähän ohjelmistoon.

Karjurockin festarivieraat ovat vuosien saatossa tottuneet siihen, että alue kehittyy jatkuvasti mitä yllättävimmillä asioilla. Kesän festivaaleilla toisena uutuutena tulee olemaan lammen rantaan rakennettava rantalava, jossa DJ:t tanssittavat juhlakansaa.

RUUAN TEEMANA FINE DINING

Kivikylä VIP -on vuosien saatossa muodostunut legendaariseksi kohtaamispaikaksi, jossa intiimi ympäristö luonnon keskellä on tarjonnut huikeita elämyksiä ja makunautintoja. Tarjolla on mm. oman tilan haudutettua Highlandia

Huippu-uutuutena Karjurockiin rakentuu SUPER VIP-LOUNGES välittömästi päälavan läheisyyteen. Maalaisromantiikkaa ei tule puuttumaan kun vanhan navetan katveessa nautitaan perjantaina italialainen menu ja lauantaina Suomi100v. -menu VIP-emäntien hoitaessa tarjoilun.

Festivaalialueella vuosittain vaihtuva ruokateema keskittyy tänä vuonna fine dining -ruokaan unohtamatta perinteisiä Karjurockin herkkuja.

KARJUROCKISSA LEIREILLÄÄN BIISONIEN VIERESSÄ!

Karjurockin leirintäalue KarjuCamp palvelee festarivieraita koko festivaalin ajan. Alueelta löytyy niin saunat ja suihkut sekä kioski/kauppa palvelee vuorokauden ympäri. Lisäksi rakenteilla on Navettahotelli, mistä voi varata oman sänkypaikan yhteismajoituksesta lisäpalveluineen. Leirinnän ja Navettahotellin paikat ovat varattavissa www-sivujen kautta.

Festaribussit kuljettavat festarivieraita Turun, Ukin ja Rauman suunnista perinteiseen tapaan.

Varmistuneet esiintyjät



Torstai: Jokeri Pokeri Box Taikashow, Benjamin Peltonen, Arttu Lindeman, Jari Sillanpää (konsertti)



Perjantai: The Animals and Friens, Lauri Tähkä, Sonata Arctica, Michael Monroe, Laura Voutilainen



Lauantai: Nikke Ankara, Antti Tuisku, Vesala, The 69 Eyes, Santa Cruz, Ellinoora, Varusmiessoittokunnan Showband, Finnhittien Kuninkaat