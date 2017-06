Mediakutsu: Susikannan koon arvioinnissa hyödynnetty aiempaa laajemmin geneettiseen tunnistukseen perustuvaa aineistoa

Suomen susikannan koon arvioinnissa on hyödynnetty huomattavasti aiempaa laajemmin geneettiseen dna-tunnistukseen perustuvaa aineistoa. Laajapohjaisin arvio on saatu alueilta, joissa on käytetty geneettisiä menetelmiä ja tehostettua lumijälkien maastoseurantaa Tassu-tietojärjestelmään kirjattujen susihavaintojen ja yksilöiden liikkumisen paikkatietoa tuottavien gps-seurantojen ohella.

Mediat ovat tervetulleita Luonnonvarakeskuksen (Luke) järjestämään tiedotustilaisuuteen, jossa kerrotaan reviirikohtainen susikanta-arvio maaliskuulta 2017 sekä kuvataan arviointimenetelmää. Aika: 7.6.2017. klo 10.00–11.30 Paikka: Luonnonvarakeskuksen Joensuun toimipaikka, Yliopistokatu 6, 80100 Joensuu, sijainti kartalla Median edustajilla on mahdollisuus sopia asiantuntijoiden haastatteluja tilaisuuden loppuun. Tilaisuuteen toivotaan ilmoittautumisia mielellään viimeistään tiistaina 6.6. Yhteydenotot: viestintäpäällikkö Johanna Torkkel. Tervetuloa!

