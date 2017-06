KHO:n uusi päätös vapautti Henley Business Schoolin MBA-ohjelman arvonlisäverosta

1.6.2017 13:50 | Henley Business School

Korkein hallinto-oikeus (KHO) antoi 11.5.2017 uuden ennakkoratkaisun, joka vapautti Henley Business Schoolin Suomessa järjestämän MBA-koulutusohjelman arvonlisäverosta. Henley Business School on osa britannialaista Readingin yliopistoa. KHO:n tekemä ratkaisu mahdollistaa Suomessa entistä helpomman pääsyn huippulaadukkaaseen koulutukseen samalla kun se lisää suomalaisen koulutusmarkkinan houkuttelevuutta muiden eurooppalaisten yliopistojen joukossa.

Henleyssä suoritettu MBA-tutkinto vastaa yliopistotutkintoa. Tämä johtuu siitä, että Henleyn MBA-tutkinto kuuluu Iso-Britannian viralliseen tutkintojärjestelmään, jossa MBA-tutkinto vastaa yliopistossa suoritettavaa korkeakoulututkintoa. Suomalaisen koulutusjärjestelmän mukaan suomalainen MBA-tutkinto luokitellaan vastaavasti lisäopinnoiksi korkeakoulututkinnon sijaan.

KHO totesi ratkaisun perusteluissa, että EU-oikeuden periaatteiden mukaan Henley Business Schoolin Suomessa järjestettävää MBA-koulutusta tulisi pitää samassa asemassa suomalaisten yliopistojen tarjoaman koulutuksen kanssa, jolloin koulutus on arvonlisäverolain 39 ja 40 §:ssä tarkoitettua verosta vapautettua koulutuspalvelua. KHO:n mukaan Henleyn MBA-ohjelman arvonlisäverotuksen eri asema Suomessa olisi EU-oikeuden mukaisen yhdenvertaisuus- ja syrjimättömyysperiaatteen vastainen.

KHO:n ratkaisun mukaan Henley Business Schoolin MBA-koulutusohjelmat Suomessa on arvonlisäverosta vapautettua koulutuspalvelua. Nyt tehty ratkaisu merkitsee myös sitä, että kaikki Henley Business Schoolin MBA-ohjelman opiskelijat ovat tasa-arvoisessa asemassa maailmanlaajuisesti.

”KHO:n päätös on merkittävä Readingin yliopistolle ja Henley Business Schoolille. Lisäksi tämä on erinomainen ennakkopäätös, joka viestittää myös muille eurooppalaisille yliopistoille ja kouluille mahdollisuudesta avoimeen kilpailuun suomalaisella koulutusmarkkinalla entistä tasa-arvoisemmalla tavalla”, toteaa KPMG:n veroasiantuntija ja oikeustieteen tohtori Kristiina Äimä. ”Pitkällä tähtäimellä tämä on myös hyvä uutinen suomalaiselle talouselämälle.”

”KHO:n ratkaisu on hyvä uutinen sekä Henleylle, joka on yksi maailman suurimmista liikkeenjohdonkouluttajista, että Suomelle. Suomessa oleville opiskelijoille, joista noin puolet maksavat itse MBA-opintonsa, tämä merkitsee parempaa mahdollisuutta aloittaa korkealaatuiset opinnot”, johtaja Anna Matula Suomen Henley Business Schoolista sanoo. ”Tämä ennakkoratkaistu nostaa varmasti Suomessa tarjottavien tutkinnon jälkeisten opintojen laatua nykyiseen verrattuna.”



