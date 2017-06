Turun Nuortentalo 20 vuotta

1.6.2017 14:03 | Aivoliitto

Tervetuloa Aivoliitto ry:n omistaman Turun Nuortentalon 20-vuotisjuhlaan tiistaina 6.6.2017 klo 14-16 Turun Nuortentaloon, Suvilinnantie 10, Turku.

Hirvensalossa sijaitseva Turun Nuortentalo tukee arjessa selviytymistä. Asiakkaina on nuoria, jotka tarvitsevat tukea arjessa, itsenäistymisessä ja elämän muutostilanteissa. Tuen tarpeet voivat johtua kielellisestä tai muusta neurologisesta erityisvaikeudesta, heikoista sosiaalisista taidoista tai toiminnanohjauksen, arjen ja/tai elämänhallinnan vaikeuksista. Näiden taustalla voi olla kielellinen tai muu neuropsykiatrinen erityisvaikeus, kuten adhd, ADD, Aspergerin tai Touretten oireyhtymä.

Turun Nuortentalo tarjoaa asumispalveluita noin on 20 nuorelle. Asua voi joko toisen nuoren kanssa jaetussa asunnossa tai kokonaan omassa asunnossa. Ohjausta on saatavilla ympäri vuorokauden. Asumispalveluiden lisäksi tarjolla on avopalveluita, kuten ammatillista tukihenkilöpalvelua, neuropsykiatrista valmennusta ja ohjattu vapaa-ajan vertaisryhmä.

Ohjelma:

Tervetuloa

Turun Nuortentalon aluepäällikkö Anne Ingman

Aivojen ja puheen asialla

Suomen Nuortentalo Oy:n toimitusjohtaja Tiina Viljanen

Turun Nuortentalon kaksi vuosikymmentä

Aluepäällikkö Anne Ingman ja toimintaterapeutti Venni Turtiainen

FightBack - uusi alku

BackFighter Pekka Hyysalo

Musiikkia ja keväiset kakkukahvit

Lisätietoja Turun Nuortentalon toiminnasta:

Turun Nuortentalon toimitusjohtaja ja

Aivoliiton toiminnanjohtaja Tiina Viljanen,

p. 040 833 1511, tiina.viljanen@aivoliitto.fi

Turun Nuortentalon aluepäällikkö Anne Ingman,

anne.ingman@nuortentalo.fi tai p. 050 442 0092

www.nuortentalo.fi



Kutsun lähettäjä ja ilmoittautumiset:

Päivi Seppä-Lassila

Viestintäpäällikkö

Aivoliitto ry

p. 040 715 5198

paivi.seppa-lassila@aivoliitto.fi www.aivoliitto.fi