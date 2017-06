Kierrätysmateriaaleista laadukasta muotoilua - No Trash! -näyttely avautuu Helsingin keskustaan

2.6.2017 08:30 | Messukeskus

Habitaren kierrätysmateriaalinäyttely Trash Design jalkautuu kesän ajaksi Hotelli Fabianin sisäpihalle Helsingin keskustaan. Shade 2.0 -terassi on hotellivieraiden käytössä 2.6–17.9., mutta siellä voi myös pistäytyä kahvilla tai lasillisella. Habitaren No Trash! -näyttely korostaa laadukkaan työskentelyn merkitystä ja tekee romumuotoilusta salonkikelpoista. Habitare järjestetään Messukeskuksessa Helsingissä 13.–17.9.

Hotelli Fabianin sisäpihalle pystytetyn Shade 2.0 perustana on Trash Architecture 2013 -näyttelyssä nähty Green Shade, jonka suunnitteli kiinalaisen Tsinghua yliopiston iranilainen arkkitehtiopiskelija Shamaee Shadeh. Katoksen graafiset kuviopressut on suunnitellut Dog Design vuoden 2010 Trash Home -näyttelyyn. Pöydät on tehty kahvila Kuuman sisustukseen vuonna 2014. Katoksen materiaali sekä kuormalavoista tehdyt E2-tuolit ovat peräisin World Design Capital 2012 Paviljongista. Pyry Kantosen idean pohjalta suunniteltu WDC-Paviljonki toimi kesän 2012 ajan Designmuseon ja Arkkitehtuurimuseon välisellä tontilla.

Habitare No Trash! korostaa laadukkuutta

Trash Design -näyttely vuoden 2017 Habitaressa esittelee viimeisteltyä ja esteettisesti laadukasta kierrätysmateriaalien käyttöä muotoilussa. Näyttelyn suunnittelijat saavat valita materiaalinsa itse, mutta ehtona on, että materiaali on kierrätettyä. No Trash! -näyttelyyn on kutsuttu sekä nuoria että kokeneita muotoilijoita, jotka haluavat tutkia kierrätysmateriaalien mahdollisuuksia ja hyödyntämistä teoksissaan. Näyttelyssä ovat mukana muun muassa Simo Heikkilä, Willem Heeffer, Onni Aho, Jari Miranda, Hemmo Honkonen, Sisse Collander ja Eki Lindahl.

- Vuodesta 2010 olemme Trash Design -näyttelyillä herätelleet ihmisiä kohtaamaan sen tosiasian, että planeettamme rajat ovat tulleet vastaan eikä jatkuva kasvu ja kulutus ole enää mahdollista. Muotoilijat ovat teollisen tuotannon omatunto ja Trash Design osa hiljaista vallankumousta, joka vaikuttaa arvomaailmaamme, sanovat No Trash! näyttelyn kuraattorit Isa Kukkapuro-Enbom ja Henrik Enbom.

Lisätietoja:

No Trash! -näyttely: Dodo Oy, Isa Kukkapuro-Enbom, 0405005202, isa@dodo.fi

Hotelli Fabian, hotellinjohtaja Anna Alamäki, anna.alamaki@hotelfabian.fi, #hotelfabian, www.hotelfabian.fi

Habitare, tiedottaja Johanna Suni, 0405154216, johanna.suni@messukeskus.com

Dodo Oy

Dodo Oy on vuonna 1996 perustettu pieni luovan alan yritys. Tuotamme näyttelyitä sekä järjestämme workshoppeja oppilaitoksissa. Toteutamme sisustuskokonaisuuksia kierrätysmateriaaleista Trash Design -konseptin nimellä. Verkostoomme kuuluu laaja joukko samanhenkisiä ammattilaisia graafikoista putkimiehiin ja arkkitehteihin. Dodon muodostavat muotoilija-puuseppä-valokuvaaja Henrik Enbom sekä tuottaja-journalisti Isa Kukkapuro-Enbom. www.trashdesign.fi | #NoTrash #trashdesign

Habitare

Suomen suurin huonekalu-, design- ja sisustustapahtuma Habitare järjestetään Messukeskuksessa Helsingissä 13.–17.9.2017. Habitare tarjoaa elämyksiä ja ideoita sisustamisesta sekä kodin ja tilojen toiminnallisuudesta ja visuaalisuudesta. Habitare tuo esiin uuden suunnittelijapolven ajatuksia ja töitä sekä herättää keskustelua. Habitaren Kansainvälinen Ystävä 2017 on MUJI:n pääjohtaja Masaaki Kanai. Samaan aikaan Habitaren kanssa: Antiikki ja HighEnd Helsinki sekä ammattilaisten tapahtumat Showroom ja Forma| www.habitare.fi | @HabitareFair | www.facebook.com/habitare | #habitare2017 |