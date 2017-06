Maidon ja lihan alkuperä ilmoitettava tarkemmin

1.6.2017 15:25 | Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Kansallinen asetus maidon ja lihan alkuperän ilmoittamisesta astuu voimaan tänään 1.6.2017. Asetusta sovelletaan valmiiksi pakattujen elintarvikkeiden ainesosana käytetyn lihan sekä maidon ja maitotuotteiden ainesosana käytetyn maidon alkuperämaan ilmoittamiseen. Asetuksen mukaan kuluttajapakkauksien tuoteselosteessa on ilmoitettava tuotteessa käytetyn lihan ja maidon alkuperämaa.

Elintarvikkeen ja sen ainesosien suomalaisesta alkuperästä kertova Hyvää Suomesta -merkki poistaa kuitenkin velvoitteen lisätä erillinen alkuperämerkintä pakkauksen tuoteselosteeseen.

– Kuluttajat tuntevat Hyvää Suomesta-merkin erittäin hyvin. Merkki on yksi Suomen tunnetuimmista brändeistä. Kuluttajalle se on ehdottomasti nopein ja helpoin tapa tunnistaa Suomessa tuotettu ja valmistettu elintarvike. On hienoa, että se on huomioitu tässä, sanoo ruokakulttuuriasiamies Anni-Mari Syväniemi.

Hyvää Suomesta -merkkiä saa käyttää lopputuotteessa, joka on valmistettu ja pakattu Suomessa ja jonka raaka-aineesta vähintään 75 prosenttia on suomalaista. Lihaa sisältävän elintarvikkeen lihan ja maitoa sisältävän elintarvikkeen maidon täytyy kuitenkin olla sataprosenttisesti suomalaista. Sama koskee myös munaa ja kalaa. Hyvää Suomesta -merkki on vapaaehtoinen ja sen käyttöä hallinnoi Ruokatieto Yhdistys ry.

– Olemme MTK:ssa tehneet vuosia työtä alkuperän selkeämmän ilmoittamisen eteen ja vaatimuksen saamiseksi lainsäädäntöön. Kansallinen asetus on hieno edistysaskel asiassa. Harmillista on, että alkuperävaatimusta ei ollut mahdollista ulottaa koskemaan tuontielintarvikkeita. Jatkamme alkuperätyötä kaikilla tasoilla niin EU:ssa kuin Suomessa, sanoo maatalousjohtaja Johan Åberg.

Asetuksen mukaan ennen 1.6.2017 pakatut ja markkinoille tulleet tuotteet voidaan myydä loppuun, eikä niitä tarvitse poistaa kaupoista pakkausmerkintöjen vuoksi. Lisäksi ennen asetuksen antamista hankittuja pakkauksia saa käyttää elokuun loppuun asti, ja näin pakatut elintarvikkeet saadaan myydä loppuun. Asetuksen mukaisia merkintöjä edellytetään vasta syyskuusta 2017 alkaen pakatuilta, myyntiin tulevilta tuotteilta, jolloin tuotteet näkyvät myös kuluttajille markkinoilla.

Tuotteissa, joissa raaka-aineiden alkuperämaa vaihtelee, ilmoitetaan jatkossa elintarvikkeen ainesosana käytetyn lihan alkuperämaa merkinnöillä, joista käy ilmi, onko liha kasvatettu ja teurastettu EU-maassa vai EU:n ulkopuolella yksilöimättä alkuperämaata tarkemmin. Maidon sekä maitotuotteiden ainesosana käytetyn maidon alkuperämaa ilmoitetaan vastaavalla tavalla, mikäli maito on kerätty useasta eri maasta. Näin karsitaan tarvetta uudistaa pakkauksia raaka-aineen alkuperämaan vaihdellessa.

