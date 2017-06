Tänään avattu moduulirakenteinen palvelukeskus Naantalin satamaan kolmessa viikossa

2.6.2017 10:00 | FM-Haus Oy

Naantalin vierasvenesatamaan on tänään virallisesti avattu uusi veneilijöiden palvelukeskus. Kaksikerroksisen palvelukeskuksen työmaaurakka valmistui kolmessa viikossa, sillä rakennus koottiin säältä suojassa valmistetuista puumoduuleista.

Moduulirakentamisen nopeus mahdollisti rakennuksen käyttöönoton jo toukokuun lopun Naantalin Venemessuille.



Naantalin Vierasvenesatama Oy:n toimitusjohtaja Miska Pekkola kertoo moduulirakentamisen olleen kohteeseen sopiva rakennustapa.

– Ensikokemukset vastavalmistuneesta palvelukeskuksesta ovat olleet hyviä. Uusi rakennus on tiloiltaan suurempi ja nykyaikaisempi kuin vanhat tilat olivat. Rakennuksen lyhyt asennusaika vauhditti sataman uudistustöiden nopeaa etenemistä.



Sataman länsipäässä lähellä Muumimaailmaa sijaitsevaa palvelukeskusta oli kaivattu veneilijöiden keskuudessa jo kauan. Veneilijöiden palvelut ovat Naantalissa olleet aikaisemmin eri puolilla satamaa. – Nyt kaikki palvelut, kuten saunat sekä pesu- ja huoltotilat löytyvät yhdestä rakennuksesta, kertoo Pekkola. Satamarakennuksen yläkerran saunatiloista aukeaa ainutlaatuinen näkymä Naantalin venesatamaan sekä Kultarantaan. Palvelurakennuksessa on myös 100–paikkainen ravintola.



FM-Haus valmistaa moduulirakennukset tehtaallaan Jokioisilla täysin valmiiksi pienkalusteita myöten. Puuelementtimoduulien avulla voidaan rakentaa yksi- ja kaksikerroksisia rakennuksia. Mestarimoduuleilla voidaan rakentaa esim. kauppoja, kouluja, päiväkoteja, palvelukeskuksia ja rivitaloja. Moduulirakennus on myös mahdollista siirtää myöhemmin uuteen paikkaan tilatarpeen muuttuessa.