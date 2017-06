Uimavalvojia uimarannoilla maanantaista alkaen

1.6.2017 16:09 | Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Helsingin uimavalvonnan kausi alkaa maanantaina 5. kesäkuuta ja valvontakausi päättyy 13. elokuuta. Tällöin yhteensä 35 rantapelastajaa työskentelee 12 valvotulla uimarannalla.

Aurinkolahden ja Hietarannan uimarannoilla rantapelastajien päivittäinen valvonta-aika on kello 10–20, ja muilla rannoilla valvonta-aika on kello 10–18. Siisti kesä! -nuoria on tänä kesänä 25 ja he siistivät uimarantojen ympäristöjä uimarantakauden ajan. Seurasaaren uimala toivottaa asiakkaat myöskin tervetulleiksi uima-asuissaan keskiviikkoisin ja sunnuntaisin, muina päivinä saa olla ilman. Kaikilla valvotuilla uimarannoilla on defibrillaattori rantapelastajien apuna.



Uimarannoilla monipuolisia palveluja

Uimarantoja on siivottu kevään ajan. Nyt rannoilla on bajamajat ja rantasuihkut käytettävissä. Useilla uimarannoilla (Aurinkolahti, Hietaranta, Kallahdenniemi, Laajasalo, Lauttasaari, Marjaniemi, Pikkukoski, Mustikkamaa ja Puotila) on myös kioskeja, jotka avaavat ovensa viimeistään maanantaina 5.6. Uimarannoilla voi myös treenata, kiitos ulkokuntoiluvälineiden, joita löytyy usealta rannalta. Uimarannoille kannattaa tulla pyöräillen, sillä miltei jokaisella rannalla on runkolukittavat pyörätelineet.



Tsekkaa sinilevä- ja veden lämpötila ulkoliikunta-palvelusta

Rantapelastajat päivittävät rannoilla tekemiään sinilevähavaintoja ja veden lämpötilahavaintoja ulkoliikunta.fi-palveluun. Palvelusta tai palveluun luodun linkin takaa löytyy tietoa kaikkien uimarantojen palveluista, kuten onko rannalla pukutiloja, wc ja kioskipalveluja. Palvelussa on mukana myös Espoon ja Vantaan uimarannat.



Uimavedestä otetaan näytteitä

Helsingin kaupunki seuraa säännöllisesti yleisten uimarantojen veden laatua uimakauden ajan (15.6.–31.8.2017). Veden hygieenistä laatua seurataan määrittämällä vesinäytteistä ulosteperäisiä bakteereita. Tänä vuonna Helsingissä on 25 yleistä uimarantaa, joista 12 on suuria yleisiä uimarantoja ja 13 pieniä yleisiä uimarantoja. Uimarannoista kolme sijaitsee Vantaanjoen rannalla ja muut merenrannoilla. Uimavesinäytteiden viimeisimmät tulokset ovat nähtävillä kunkin uimarannan ilmoitustaululla. Lisäksi uimavesinäytteiden tuloksista ja näytteenoton yhteydessä tehdyistä sinilevähavainnoista tiedotetaan kesän aikana Helsingin kaupungin Internet-sivuilla.