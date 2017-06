Tiedote/Kutsu 8.6.2017 / julkaisuvapaa 8.6.2017 klo 12.30

8.6.2017 12:30 | Aivoliitto

Tervetuloa Aivojen asialla -tunnustuspalkinnon luovutustilaisuuteen torstaina 8.6.2017 klo 12.30 -13.30 Ravintola Pääpostiin, B-porras, Postimestari, Mannerheiminaukio 1, Helsinki.

Aivojen asialla -tunnustuspalkinto Kaj Kunnakselle

Toimittaja Kaj Kunnas on toiminut urheilutoimittajana Ylellä vuodesta 1989 vuoden 2017 kevääseen. Toukokuussa 2016 Kunnas sai aivoinfarktin. Hän on toivuttuaan ollut monesti julkisuudessa ja kertonut sekä aivoinfarktin oireista että hoidostaan ja kuntoutumisestaan. Hän on aktiivisesti antanut aivoinfarktille kasvot ja edistänyt oireiden tunnistamista ja ymmärrystä aivoverenkiertohäiriöiden vakavuudesta.

Aivoliitto myöntää Aivojen asialla -tunnustuspalkinnon henkilölle, työryhmälle tai teolle, joka edistää merkittävästi joko aivoterveyttä, puheen ja kielen ja/tai aivoverenkiertohäiriöiden hoitoa ja kuntoutusta.

Vuosi 2017 on Aivoliiton 40-vuotisjuhlavuosi, jonka suojelijana toimii tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Juhlavuoden teemana on aivot ja musiikki. Aivoliitto myöntää vuonna 2017 kaikkiaan neljä tunnustuspalkintoa. Tämän vuoden ensimmäisen tunnustuspalkinnon sai eduskunnan AVH-ryhmä 22.3.



Ilmoittautuminen tilaisuuteen 6.6.2017 mennessä: viestintäpäällikkö Päivi Seppä-Lassila,

p. 040 715 5198, paivi.seppa-lassila@aivoliitto.fi



Kaj Kunnaksen yhteystiedot:

p. 040 505 1763, kaj.kalliopeja@icloud.com

Kutsun lähettäjä:

Päivi Seppä-Lassila

Viestintäpäällikkö

Aivoliitto ry

p. 040 715 5198

paivi.seppa-lassila@aivoliitto.fi

