Tervetuloa seuraamaan MTK 100 -juhlanäytelmän "Maan ja metsän laulu" -ensiesitystä 10.6.

Kesägrillissä tirisee kotimainen liha – lihankulutus kasvoi viime vuonna 24.5.2017 09:07

Grillaaminen ja herkullisesta ruuasta nauttiminen on hyvä tapa nauttia Suomen suvesta. Suomalaisista kuluttajista 93 % syö lihaa, eikä tässä ole tapahtunut muutoksia viime vuosien aikana. Lihan kulutus on kasvanut pitkään, viime vuonna kasvua oli 3 %. Suomalainen liha on vastuullinen valinta. Suomessa eläinten hyvinvointi ja terveys ovat tutkitusti parempaa tasoa kuin esimerkiksi maissa, joista tuodaan Suomeen lihaa. Antibioottien käyttö eläinlääkinnässä on Suomessa vähäistä. Antibiootteja käytetään esimerkiksi Saksassa seitsemän ja Espanjassa yhdeksäntoista kertaa enemmän kiloa kohti kuin Suomessa.