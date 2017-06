Raaputusarvoista paljastunut tänä vuonna jo 12 isoa päävoittoa

Arpaonni suosi alkuvuonna Pohjois-Savossa: kaksi 100 000 euron voittoa Kuopioon 2.6.2017 10:33

Veikkauksen raaputusarvoista voitettiin tämä vuoden tammi-huhtikuun aikana 12 yli 20 000 euron suuruista päävoittoa. Pohjois-Savossa Kuopiossa onni on lykästänyt kahdesti. R-kioski Niiralankadusta ostettu Ässä-arpa toi onnekkaalle raaputtajalle 100 000 euroa, ja sama summa löytyi kyläkauppa P & P Toivanen Oy:stä ostetusta Massi-arvasta. Ensimmäinen Ässä-arpa tuli myyntiin jo vuonna 1986 ja se on Veikkauksen raaputusarvoista vanhin. Ässä on tuttu myös ristinolla-pelistään ja viikoittaisesta lisäarvonnasta, johon voi osallistua ei-voittavalla arvalla. Massi tuli myyntiin pari vuotta sitten ja on löytänyt paikkansa yhtenä suosituimmista arvoista. Arvassa pelaaja etsii pelikentästä samaa numeroa, joka on arvan voittonumero-kohdassa. Jos sama numero löytyy, pelaaja voittaa sen alle kirjatun voittosumman. Taulukko 1: Yli 20 000 euron suuruiset päävoitot Veikkauksen raaputusarvoista ajalta 1.1.-30.4.2017. Voitto, € Arpa Maakunta Paikkakunta Myyntipaikka Voiton lunastuspvm.