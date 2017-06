Arpaonni suosi alkuvuonna Pohjois-Savossa: kaksi 100 000 euron voittoa Kuopioon

Arpaonni lykästi alkuvuonna Keski-Suomessa: 100 000 euroa Jyväskylään ja 200 000 euroa Saarijärvelle 2.6.2017 10:34

Veikkauksen raaputusarvoista voitettiin tämä vuoden tammi-huhtikuun aikana 12 yli 20 000 euron suuruista päävoittoa. Keski-Suomessa onni on lykästänyt kunnolla jo kaksi kertaa tänä vuonna. Jyväskylässä R-kioski Kauppakadulta ostettu Ässä-arpa toi onnekkaalle raaputtajalle 100 000 euroa. Lisäksi Saarijärvellä R-kioski Kauppakadulta ostetusta viiden euron hintaisesta Onnensanat-arvasta tuli 200 000 euroa. Ässä-arpa on vanhin Suomessa pelattavista raaputusarvoista. Ensimmäinen Ässä-arpa tuli myyntiin jo vuonna 1986. Arpa on tuttu myös ristinolla-pelistään ja viikoittaisesta lisäarvonnasta, johon voi osallistua ei-voittavalla arvalla. Onnensanat-arpa tarjoaa mukavaa ajanvietettä, kun arvasta raaputetaan sanoja kirjain kerrallaan esiin. Kymmenellä avatulla sanalla voittaa päävoiton. Arvasta on tarjolla viiden ja kymmenen euron hintaiset versiot. Taulukko 1: Yli 20 000 euron suuruiset päävoitot Veikkauksen raaputusarvoista ajalta 1.1.-30.4.2017. Voitto, € Arpa Maakunta Paikkakunta