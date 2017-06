North Food 7.-8.6. Espoossa ja Helsingissä

Tuottajajärjestöjen aamiaistilaisuus eläinsuojelulaista 6.6.2017 kello 9.00: Laki on uudistumassa – mitä on odotettavissa? 31.5.2017 11:49

Eläinsuojelulain uudistus puhuttaa. Mitä uudistuksia on odotettavissa ja mikä on niiden vaikutus eläinten hyvinvointiin ja kotieläintuotantoon Suomessa? Minkälainen on eläinten hyvinvoinnin taso suomalaisilla tuotantotiloilla? Mitä tuottajajärjestöt Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ja Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC haluavat uudelta eläinsuojelulailta?