Wasalandian tilalle rakentuu uudenlainen käsityöläis- ja tapahtumapuisto, Craft Park Pohjanmaa

2.6.2017 07:58 | Craft Park Finland Oy

Entisen Wasalandian alueelle rakentuu kotimaiseen käsityöläisyyteen nojaava tapahtumapuisto. Yleisöanti on avoinna.

Vaasaan entisen Wasalandian alueelle rakentuu kotimaiseen käsityöläisyyteen nojaava tapahtumapuisto, Craft Park Pohjanmaa. Craft Park Pohjanmaan ajatuksena on toimia käsityöläisyyden ja kotimaisuuden esilletuojana.



Koko hanketta on lähdetty ajamaan yleisön toiveiden kautta ja nyt onkin avattu yleisöanti, jossa ihmiset pääsevät jo sadalla eurolla omistajaksi toimintaan koko alueella, joka on kaikessa laajuudessaan yli viisi hehtaaria.



Craft Park Pohjanmaa pystyy tilojensa ansiosta tarjoamaan tiloja käyttöön kaiken kokoisille tapahtumajärjestäjille aina muutaman hengen tapaamisesta kymmenien tuhansien ihmisten tapahtumiin.



Craft Parkiin rakentuu muun muassa panimo, panimoravintola, lähikauppa, kahvila, olutkoulu, kotioluen valmistustilat, erikokoisia esiintymislavoja, lasten leikkipuistoja, kesäravintola, tilausravintola ja paljon paljon muuta.



Lisätietoa hankkeestamme löytyy osoitteesta www.craftpark.fi