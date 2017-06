Menestynyt käsityöläisyrittäjä haluaa kannustaa kädentaitajia – tänä keväänä stipendin saa yli 70 nuorta

Laaturemontille ensimmäinen saneerausalan ISO 9001:2015 -sertifikaatti 12.5.2016 16:23

Inspecta Sertifiointi Oy on myöntänyt Hämeen Laaturemontille ISO 9001:2015 -laatujärjestelmän mukaisen sertifikaatin. Laaturemontti on ensimmäinen saneerausalan yritys, jonka laatujärjestelmän Inspecta on sertifioinut ISO 9001 -järjestelmän uuden version mukaisesti. Sertifiointi koskee Laaturemontin kaikkia Suomen toimintoja.