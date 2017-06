Pääomatulovero iskee kovimmin yksityisen vuokranantajan vuokratuloihin

3.6.2017 09:00 | Suomen Vuokranantajat ry

Suomen Vuokranantajat on huolissaan yksityisten vuokranantajien verokohtelusta. Yksityinen vuokranantaja maksaa vuokratuloistaan pääomaverotuloa, jota on järjestelmällisesti kiristetty viimeisen 20 vuoden aikana. Käytännössä aivan kaikille muille pääomatulomuodoille paitsi vuokratuloille on keksitty joku väline, jolla loivennetaan verokantaa ja vähennetään pääomatuloveroja. Suomen Vuokranantajien mielestä ei ole tarkoituksenmukaista, että verotus iskee kovimmin asuntomarkkinoille.

Yksityinen vuokranantaja maksaa vuokratuloistaan pääomatuloveroa. Pääomatuloveroa on järjestelmällisesti kiristetty viimeisen 20 vuoden aikana: vuonna 1995 pääomatuloverokanta oli vielä 25 prosenttia, kun tällä hetkellä pääomatulovero on 30-34 prosenttia.

Käytännössä pääomatulojen verotus iskee kovimmin yksityisiin vuokranantajiin. ”Aivan kaikille muille pääomatulomuodoille paitsi vuokratuloille on keksitty joku apparaatti tai väline, jolla loivennetaan verokantaa ja vähennetään pääomatuloveroja. Arvopaperisijoittajilla on vakuutuskuoret, yhtiöllä on kevennetyt osingot, yrittäjillä yrittäjävähennys, metsätalouden harjoittajilla (ehkä parhaiten rinnastettavissa yksityisiin vuokranantajiin) on metsävähennys, metsän verovapaa myynti lapselle sekä vielä myös metsälahjavähennys ja yrittäjävähennys”, luettelee Suomen Vuokranantajien vaikuttamistyön asiantuntija Tuomas Viljamaa.

”Tämä alkaa olla yhteiskunta, jossa jatkuvasti nostetaan pääomatuloveroa, mutta ainoa merkittävä ryhmä, jonka oletetaan sen täysimääräisesti ja kertymätahtisesti maksavan, ovat vuokranantajat. Jos verrataan yksityisen vuokranantajan verokohtelua muihin pääomatulolajeihin, on täysin selvää, että vuokratuloja verotetaan liikaa suhteessa muihin verrokkeihin. Varsinkin, kun asuntokauppaan liittyy vielä varainsiirtoverokin”, Viljamaa sanoo.

Ratkaisuna verokohtelun yhtenäistäminen

Suomen Vuokranantajat on tilanteesta huolissaan. Yksityisten vuokranantajien merkitys yhteiskunnassa on suuri: Suomessa on verottajan ja Tilastokeskuksen arvion mukaan noin 210 000 yksityistä vuokranantajaa, jotka vuokraavat noin 300 000 asuntoa joka puolella Suomea.

”Tarvitsemme nykyisiä ja uusia yksityisiä vuokranantajia sijoittamaan pääomia asumiseen ja vuokra-asuntoihin. Ilman tuota panostusta vuokra-asuntojen kasvavaan kysyntään ei voida vastata. Nykyinen verokohtelu ei tähän kannusta”, Viljamaa kuvailee.

Suomen Vuokranantajat ehdottaa ratkaisuna veropolitiikan yhtenäistämistä: ”Nykytilanteessa ei olisi edes järkevää esittää vuokratuloille vähennystä, koska silloin pääomatuloverokanta ei koskisi käytännössä ketään tai mitään. Suomen veropolitiikassa pitäisi vähentää vähennyksiä ja reikiä veropohjassa, pyrkiä yhtenäistämään pääomatuloverotusta ja laskemaan koko pääomatuloverokantaa kokonaisuudessaan. Nykyinen tie, jolla kiristetään vasemmalla kädellä ja luodaan loivennuksia oikealla kädellä, ei ole millään muotoa järkevää tai perusteltua. Mahdollisimman laaja veropohja tarvitaan verojärjestelmän oikeudenmukaisuuden ja kannustavuuden kannalta”, Viljamaa ehdottaa.