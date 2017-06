Suomen Akatemialta 3,3 miljoonaa Oulun yliopiston profiloitumisen vahvistamiseen

Hirsipaviljonki Helsingin ytimessä testaa hirsirakentamisen uusia mahdollisuuksia 23.5.2017 13:00

Oulun yliopistossa on käynnissä Moderni hirsikaupunki -hanke, jossa kehitetään uutta hirsiarkkitehtuuria urbaaniin ympäristöön. Osana tutkimushanketta Arkkitehtuurimuseon pihalle Helsingin Kaartinkaupunkiin on kohoamassa hirsinen kesäpaviljonki, jolla on tarkoitus kerätä arvioita ja kokemuksia hirsiarkkitehtuurin toimivuudesta suurkaupungin ytimessä.