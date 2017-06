Suomi sai Tallinnan Viru-hotellilta 100-vuotislahjaksi oman huoneen

2.6.2017 13:25 | Wolfcom

Tallinnan tunnetuimpiin kuuluva maamerkki ja Viron suurin hotellikompleksi varaa satavuotiaan Suomen käyttöön oman huoneen uusista Suomi100-huoneistaan. Yksi ikonisen hotellin 18. kerrokseen sisustetuista Suomi-aiheisista huoneista on suunniteltu yhdessä Suomen Tallinnan-suurlähetystön kanssa ja Original Sokos Hotel Viru varaa kyseisen huoneen täyttämään suurlähetystön arvovieraiden majoitustarpeita Suomen juhlavuoden ajaksi.

Arkkitehtonisesti näyttävä ja paraatipaikalla Tallinnan Toompeanmäellä sijaitseva Suomen Tallinnan-suurlähetystö symboloi maidemme läheisiä poliittisia ja henkilökohtaisia siteitä. Lähetystö on aktiivinen kohtauspaikka suomalaisille ja virolaisille vaikuttajille ja siellä vierailee vuosittain kymmenittäin arvovieraita maidemme välisiä asioita edistämässä. Näiden vierailujen synnyttämiä majoitustarpeita helpottaakseen varaa Viru-hotelli suurlähetystön käyttöön oman nimikkohuoneen. Viru-hotellin ja Suomen ulkoministeriön välinen yhteys syntyi ensimmäisen kerran jo 60-70 -lukujen vaihteessa, jolloin hotellilla jo oli merkittävä rooli Suomen ja Viron diplomaattisten suhteiden luomisessa.

"Viru-hotellin Suomen suurlähetystöhuone on hotellilta hieno ele maamme juhlavuonna, sillä kukapa ei haluaisi kertoa olevansa yöpynyt suurlähetystössä. Ele on hieno myös siksi, että Viru-hotellilla on Suomen diplomaattiseen läsnäoloon Virossa erityinen sidos: Viru-hotellin rakentamisen vuoksi Mustamäen Sütistetielle perustettiin vuonna 1969 Leningradin pääkonsulaatin alainen Suomen konsulipalvelupiste, mikä oli erittäin merkityksellinen siksi, että Viroa ei tuolloin ollut itsenäisenä valtiona olemassa”, taustoittaa Suomen Viron suurlähettiläs Kirsti Narinen ja jatkaa: ”Konsulipiste palveli aluksi hotellin suomalaisia rakentajia ja vuosien mittaan sieltä alettiin avata myös virolaisille ovia ulkomaille. Nyt tämä kehä kiertyy umpeen 'edustustomme' avautuessa hienon huoneen merkeissä uudistettuun Viru-hotelliin.”

Viron-matkailun villeimpinä vuosina suomalaismatkailijat kunnostautuivat konsulipalveluiden käytössä. Vaikka matkustajamäärät ovat nykyisin ennätyslukemissa, on matkailijoiden yleinen riehakkuus laantunut ja sen kautta myös konsulipalveluita ruuhkauttaneet avunpyynnöt vähentyneet. Original Sokos Hotel Virun Suomi100-sviitti onkin siksi nimetty ja sisustettu konsulaatin sijaan suurlähetystöksi, jonka arvokkaassa tunnelmassa jokaisella matkailijalla on mahdollisuus tuntea itsensä Suomen suurlähettilääksi. Huone löytyy hotellin yleisestä huonevarausjärjestelmästä silloin, kun sitä ei ole varattu suurlähetystön käyttöön.

”Diplomatia, avoin suhtautuminen uuteen, toisten kunnioitus ja uusien suhteiden luominen ovat kaikille matkailijoille hyviä muistisääntöjä. Suurlähetystön inspiroimissa historiallisissa puitteissa niillä kelpaa näyttää esimerkkiä myös muille matkailijoille, sillä jokainen matkailija on loppujen lopuksi aina oman maansa lähettiläs”, muistuttaa Original Sokos Hotel Virun markkinointipäällikkö Evelin Org ja lisää: ”Oman erikoishuoneen varaaminen Suomen, eli suurlähetystön käyttöön toivottavasti helpottaa lähetystön majoitustarpeiden koordinointia tänä kiireisenä juhlavuotena, johon osuu myös heinäkuussa alkava Viron EU-puheenjohtajuuskausi. Haluamme samalla muistuttaa, että kenen tahansa on helppo majoittautua Viruun, sillä Suomi100-erikoishuoneidemme lisäksi hotellin kaikki muutkin hotellihuoneet ovat käyneet läpi perusteellisen remontin.”

Suomen suurlähetystön oma huone on sisustettu Tallinnan Suomen suurlähetystön huonekaluilla ja arvoesineillä. 40 neliömetrin kokoisen sviitin seinille on ripustettu Tallinnassa vierailleiden Suomen presidenttien viralliset muotokuvat ja huoneistosta löytyy suomalaiskansalliseen diplomatiakulttuuriin oleellisesti liittyvä sauna.

Original Sokos Hotel Virun muut Suomi100-huoneet kertovat kiehtovia, maita yhdistäviä tarinoita kulttuurin, diplomatian, luonnon, maantieteen, matkailun, urheilun ja viihteen saralta. Huoneiden teemoina ovat virolaissyntyiset jääkiekkoleijonat Siim Liivik ja Leo Komarov, Tuglas-seuran matkaopaskonkari Tapio Mäkeläinen, Virossa tuotteensa ompeluttava suomalainen hattuyhtiö Costo, arkkitehti Eliel Saarisen näkemys Tallinnasta, Suomen parhaat luontokuvat, suomalaiset designklassikot, Suomen television läikytys rajan yli Neuvosto-Viroon, suomalaisessa pop-musiikissa soinut perkeleellinen kaipuu Tallinnaan, fingerporilainen näkemys Viron-matkailusta ja syksyllä ensi-iltansa Tallinnassa saava Tom of Finland -elokuva.

Tänä vuonna 45-vuotta täyttävän Original Sokos Hotel Virun kaikki 423 huonetta ovat käyneet läpi perusteellisen remontin. Alkuperäisen Viru-hotellin viereen kolme vuotta sitten avattu korkeatasoinen 93 huoneen business-luokan Solo Sokos Hotel Estoria on yksi Viron ehdokkaista vuoden 2017 World Luxury Hotel Awards -nimityksen saajaksi ja The Telegraph -lehti valitsi Viru-hotellin Viron viiden parhaan hotellin joukkoon.

AS Sokotel on SOK konsernin tytäryhtiö, joka on toiminut vuodesta 2003 lähtien. Se edustaa Virossa tavaramerkkejä Original Sokos Hotel Viru, Solo Sokos Hotel Estoria, Cafe Amigo, Amarillo ja Merineitsi. S-ryhmään kuuluva Sokos Hotels on Suomen laajin hotelliketju, johon kuuluu yli 50 hotellia Suomessa, 3 Pietarissa sekä Viru ja Estoria Tallinnassa.