Kalle Euro Arkkitehtitoimistojen Liiton toiminnanjohtajaksi 1.6.2017

Kalle Euro on nimitetty Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL:n toiminnanjohtajaksi 1.6.2017 alkaen. Euro siirtyy tehtävään teknologia-startup Magic Add Oy:n viestinnästä ja rahoituksesta vastaavan osakkaan tehtävästä. Aiemmin Euro on toiminut muun muassa johtavana osakkaana vaikuttamisviestintätoimistossa Rud Pedersen Public Affairs Company Oy:ssä, Turun kaupungin elinkeinojohtajana sekä.Euron edeltäjänä toiminut Vesa Juola jää eläkkeelle 1.6.2017. Juola on toiminut Arkkitehtitoimistojen liiton johdossa 20 vuotta.

- Vesa Juola on rakentanut arkkitehtitoimistojen liitosta alan tunnustetun ja merkittävän toimijan, tästä on seuraajan hyvä jatkaa. Kalle Eurosta liitto saa johtoonsa arkkitehtuurin merkityksen ymmärtävän, dynaamisen ja hyvin verkostoituneen yhteiskunnallisen vaikuttajan, sanoo hallituksen puheenjohtaja Jyrki Iso-Aho - Arkkitehtuurin merkitys ihmisten jokapäiväisessä elämässä on suuri. Laadukas arkkitehtuuri luo uusia merkityksiä elinympäristöömme ja parantaa elämisen laatua. Arkkitehtiosaaminen on Suomelle merkittävä palveluvientimahdollisuus, jolla osaltaan rakennetaan ja vahvistetaan Suomen osaamisimagoa. Aloitan Arkkitehtitoimistojen liiton toiminnanjohtajan tehtävät erittäin motivoituneneena ja olen todella kiinnostunut tekemään yhteistyötä suomalaisten arkkitehtitoimistojen ja eri sidosryhmien kanssa, sanoo kesäkuussa työt aloittava Kalle Euro. Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL on vuonna 1988 perustettu alan edunvalvontajärjestö, jonka tarkoituksena on rakentamisen ja ympäristön laadun parantaminen arkkitehtipalveluja kehittämällä. Liitolla on yli 240 jäsenyritystä, joissa henkilöstöä on yhteensä yli 2100.

