Akava vaatii korkeakouluvisiossaan: korkeakoulujen osaamista hyödynnettävä tehokkaammin yhteiskunnassa

2.6.2017 13:30 | Akava ry

Akava painottaa korkeakouluvisiossaan tutkimustiedon vaikuttavuutta. Yhteiskuntamme tarvitsee tiedettä, laadukasta tutkittua tietoa ja niihin perustuvaa ymmärrystä enemmän kuin koskaan aiemmin. Akavan korostaa korkeakouluvisiossaan lisäksi täydennyskoulutuksen merkitystä työuran aikaisessa osaamisen kehittämisessä.

Merkittävä osuus korkeakoulutuksen koulutustarjonnasta tulee suunnata työelämässä ja työttömänä oleville aikuisille osaamistason nostamiseen, uudelleen kouluttautumiseen ja muuntokoulutukseen. Akavan mielestä tulee sopia tarkemmin siitä, miten valtio, työnantaja ja työntekijä itse vastaavat osaamisen kehittämisen kustannuksista työuransa aikana.

– Työmarkkinoiden muutos on kasvattanut tarvetta limittää joustavasti työnteko ja koulutus. Lisäämällä jatko- ja täydennyskoulutusta nostetaan suomalalaisen työvoiman osaamisen tasoa. Kaikkien tutkintojen on tuotettava työllistymisen edellyttämää osaamista, jotta jokaisen voimavarat saadaan käyttöön. Aikuiskoulutus ja osaamisen kehittäminen on saatava tulevaisuudessa osaksi korkeakoulujen strategista ydintoimintaa, toteaa puheenjohtaja Sture Fjäder.

Akavan korkeakouluvisiossa lähtökohtana on säilyttää tutkintoon johtava koulutus maksuttomana suomalaisille opiskelijoille.

– Opintojen aloittamiseen liittyvää painetta puretaan luomalla avoin koulutusohjelma, joka pohjaa avoimeen korkeakouluopetutukseen. Ohjelma tarjoaisi mahdollisuuden kokeilla eri oppiaineita ja sen kautta tarjottaisiin ohjausta, kertoo asiantuntija Ida Mielityinen.

Opiskelun voisi suorittaa työmarkkinatuella. Tavoitteena on, että suomalaisten osaamistason vahvistamiseksi vähintään puolella työikäisestä väestöstä on korkeakoulututkinto ja tutkinnon suorittaneet työllistyvät osaamista vastaaviin tehtäviin.

Akavan korkeakouluvisio "Askeleita kohti 2030-luvun korkeakoulutusta"



