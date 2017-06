Kuopio laulaa ja leikkii torilla

2.6.2017 14:35 | Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Kuopion tori täyttyy iloisista leikkijöistä lauantaina 10. kesäkuuta. Kuopio laulaa ja leikkii -tapahtumassa on luvassa hulvatonta menoa koko perheelle. Perheitä laulattaa ja tanssittaa orkesteri Huttuset.

Mannerheimin Lastensuojeluliitto haastaa mukaan leikin hurmaan lapset ja aikuiset, sillä leikki tekee hyvää kaikille. Lapset ja nuoret ovat Kuopio laulaa ja leikkii -tapahtuman tähtiä, sillä heillä on mahdollisuus nousta lavalla esiintymään. Lasten esitysten lisäksi ohjelmassa on koko Kuopion torin mukaansa tempaava yhteinen piirileikki. Tapahtuma on maksuton ja kaikille avoin. Pistetään jalalla koreasti, leikitään patsaat kumoon ja iloitaan niin, että kalakukotkin lähtevät lentoon!

Kuopio laulaa ja leikkii -tapahtuma järjestetään Kuopion torilla lauantaina 10. kesäkuuta kello 10–12. Median edustajat ovat lämpimästi tervetulleita mukaan leikkimään!

Kuopio laulaa ja leikkii -tapahtuman järjestää Mannerheimin Lastensuojeluliiton Järvi-Suomen piiri. Se on osa Mannerheimin Lastensuojeluliiton liittokokousviikonlopun ohjelmaa. Valtakunnallinen MLL:n liittokokous järjestetään Kuopion Hotel Scandicissa 10.–11. kesäkuuta 2017. Kokouksessa päätetään järjestön toiminnan suuntaviivat ja valitaan uusi puheenjohtaja.



Lisätietoja

Kuopio laulaa ja leikkii -tapahtumasta

Eila-Mari Väätäinen, järjestöpäällikkö / MLL:n Järvi-Suomen piiri, p. 050 3132 915, eila-mari.vaatainen(a)mll.fi

MLL:n liittokokouksesta

toiminnanjohtaja Mirja Lavonen-Niinistö / MLL:n Järvi-Suomen piiri, p. 0400 706 750, mirja.lavonen-niinisto(a)mll.fi

Maria Gnosspelius, viestintäpäällikkö / MLL:n keskustoimisto, p. 050 325 6126, maria.gnosspelius(a)mll.fi

