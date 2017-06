Oikeus ja digitalisaatio – oikeusteknologia nostaa kansalaisen keskiöön

2.6.2017 15:17 | Helsingin yliopisto

Teknologiset innovaatiot ja digitalisaatio vaikuttavat yhä enemmän oikeudelliseen toimintaan. Mitä seuraa, kun juridisten palveluiden tarjoaminen muuttuu teknologian myötä? Voiko teknologialla kiertää ja ylittää oikeusjärjestelmien rajat? Mitkä ovat oikeudellisen teknologian käytön eettiset ja yhteiskunnalliset ulottuvuudet? Miten käy oikeusturvan, jos tulevaisuudessa tuomarin korvaa robotti?

Viime vuonna 19-vuotiaan opiskelijan koodaama DoNotPay –kännykkäsovellus on mullistanut parkkisakkojen kiistämisen Yhdysvalloissa ja Iso-Britanniassa. Samaan aikaan IBM:n kehittämä Lawyer Ross –tekoälysovellus pyrkii korvaamaan asianajotoimistojen avustavat lakimiehet ja joidenkin ennusteiden mukaan perinteinen asianajotoiminta käy vuosikymmenen sisään kannattamattomaksi. Verkkokauppariidat on jo 2000-luvun alusta lukien ratkaistu yksityisissä online dispute resolution –palveluissa. Suomessa tuomioistuinlaitos on vuodesta 2010 kehittänyt täysin uutta tietojärjestelmää, jonka ensimmäiset osat on jo otettu käyttöön. Julkista oikeusapua kehitetään uusien palvelumuotojen suuntaan kokeilussa olevan chat-palvelun avulla. Oikeusteknologia on toistuvasti mainittu tulevaisuuden kasvualaksi, jossa pienet yritykset haastavat perinteiset toimijat. Oikeudelliset palvelut ovat perustavanlaatuisessa murroskohdassa, mikä herättää sekä toiveikkaita että pelonsekaisia ajatuksia juristikunnassa.

Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan Legal Tech Lab järjestää kansainvälisen konferenssin ”Law and Digitalization – Rethinking Legal Services” yliopiston päärakennuksen Pienessä Juhlasalissa perjantaina 9.6.2017 klo 12 alkaen. Tapahtuma tarjoaa ajankohtaisen katsauksen oikeuden muutokseen ja arvioi, miten oikeudellisen digitalisaation haasteeseen tulee reagoida.

Legal Tech Lab on Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan projekti, joka tutkii, kokeilee ja selventää oikeuden ja teknologian rajapintoja. Tavoitteena on lisätä tietoa teknologian mahdollisuuksista oikeudellisessa toiminnassa sekä tuottaa oivalluksia ja kriittisiä näkemyksiä oikeudellisten palveluiden kehittämisen ja yhteiskunnallisen päätöksenteon tueksi. Akateeminen ja käytännön tieto halutaan yhdistää, kansallisesti ja kansainvälisesti, ja luoda uudenlainen toimintamalli tutkimukselle, opetukselle ja yhteiskunnalliselle vuorovaikutukselle. Oikeuden ja teknologian yhdistäminen asettaa palveluiden loppukäyttäjät ja kansalaiset keskiöön juristien sijaan ja oikein toteutettuna oikeudellinen digitalisaatio voi helpottaa pääsyä oikeuksiin.

Tapahtumassa sekä kotimaiset että kansainväliset huippuasiantuntijat kertovat näkemyksistään. Toisena keynote-puhujana on Dr. Gavin Wood, joka on ollut kehittämässä seuraavaksi Bitcoiniksi tai jopa uudeksi Internetiksi ennustettua Ethereum-kryptovaluuttaa. Suomalaisista asiantuntijoista alustamassa on mm. alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti, joka kertoo parhaista toteuttamistavoista digitalisaatiolle. Legal Tech Lab osallistaa myös uudella tavalla opiskelijoita aktiivisesti ja osana konferenssia nämä esittävät ajatuksiaan oikeusteknologiasta ja digitalisaatiosta.

Koko ohjelma löytyy osoitteesta https://www.helsinki.fi/en/networks/legal-tech-lab/events/law-and-digitalization-09062017/law-and-digitalization-programme