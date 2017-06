Tulevalla neuvottelukierroksella tarvitaan palkankorotuksia

5.6.2017 10:07 | Palkansaajajärjestö Pardia

Seuraavalla neuvottelukierroksella tavoitellaan Pardian sopimusaloilla ostovoimaa vahvistavia palkankorotuksia, Palkansaajajärjestö Pardian puheenjohtaja Niko Simola sanoo.

Tulevana syksynä alkavalla sopimuskierroksella neuvotellaan uusista sopimuksista todennäköisesti liittokohtaisesti. Pardian sopimusaloilla ensimmäiset sopimukset päättyvät marraskuussa.

- Monta perättäistä vuotta on tehty keskitettyjä ratkaisuja, joissa palkankorotukset ovat olleet äärimaltillisia tai 0-sopimuksia. Julkisen sektorin henkilöstö jopa suostui kilpailukykysopimuksessa vain heihin kohdistuneisiin kolmen vuoden määräaikaisiin lomarahojen leikkauksiin.

- Voidaan siis aiheellisesti sanoa, että työntekijät ovat osallistuneet kansantalouden kohentamistalkoisiin ja työpaikkojen turvaamiseen vähintäänkin riittävästi.

- Talous on näillä toimilla kääntynyt selvään kasvuun. Työntekijät olivat yhteisessä veneessä vaikeana aikana turvaamassa tulevaisuutta. Siinä veneessä on oltava hyvinäkin aikoina. Työntekijöiden on aika päästä osallisiksi kasvusta.





Simola puhui Pardian hallituksen ja jäsenjärjestöjen hallitusten yhteisseminaarissa 5. kesäkuuta Helsingissä.





