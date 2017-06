RAX BUFFET VASTAA VEGAANIEN TOIVEISIIN

5.6.2017 13:00 | Rax Buffet

Vegaanihaaste otettiin vastaan Rax Buffet -ravintoloissa vuoden alussa. Asiakaspalaute ja kävijämäärät yllättivät sekä odotukset että myyntitavoitteet. Myönteiset kokemukset sekä tuotekehitysideat synnyttivät vegaanisen valikoiman, joka on pysyvä 5.6.2017 alkaen kaikissa Rax Buffet -ravintoloissa.

Vuonna 1994 perustettu Rax Buffet -ravintolaketju on tunnettu runsaasta noutopöydästään.

Rax Buffet otti vegaanihaasteen vastaan alkuvuodesta 2017, jolloin ravintolan klassikkoherkkujen – eri pizzojen ja salaattien – ohella tarjoiltiin vegaanisia trendiruokia rohkeasti kokeillen. Vegaaniteema sai yltiöpositiivisen vastaanoton sosiaalisessa mediassa, kun Facebookin Sipsikaljavegaanit-ryhmän jäsenet suitsuttivat kilvan uutta valikoimaa.

– Ryhmä on ollut meille ehtymätön inspiraation ja tuotekehityksen lähde. Olemme olleet sen jäsenten kanssa suorassa vuorovaikutuksessa ja etsintäkuuluttaneet ruokatestaajia uuden vegaanisen valikoimamme suunnitteluvaiheessa, Brand Manager Hanne-Mari Ahonen kertoo.

Kesäkuun viides päivä lanseerattava vegaaninen valikoima antaa myös sekasyöjille mahdollisuuden tutustua vegaaniruokaan matalalla kynnyksellä. Moni on saattanut arastella vegaanisen annoksen tilaamista à la carte -ravintolassa, mutta noutopöydässä on lupa maistella kaikkea ja hakea lisää, mikäli maut miellyttävät. Erilaisten ruokavalioiden noudattajat ruokailevat helposti saman pöydän ääressä, jolloin jokainen loihtii itselleen juuri sellaisen annoksen kuin mieli tekee.



– Vegaanihaasteen aikana ruokailijoiden määrä ravintoloissamme kasvoi noin 10 %. Tämä toi tietenkin positiivista virettä kassavirtaan, mutta myös asiakaskontakteihin. Saimme niin huikeaa palautetta sekä kasvotusten että SoMessa, että halusimme vastata kysyntään viivyttelemättä, ketjujohtaja Kim Westerling intoilee.



Rax Buffetin vegaanisessa valikoimassa on sipsikaljavegaanejakin viehättäneitä oumph-kebabpizzaa, falafel-nachopizzaa ja jalapeno-kasvisnugetteja. Lisäksi valikoimassa on erilaisia keittoja, kuten thai-tomaattikeittoa sekä punajuurisosekeittoa. Salaattipöydästä vegaanit nauttivat lukuisasta eri raaka-aineesta ja kastikkeesta. Elämyksen kruunaa jälkiruokabuffet, jossa on myös tarjolla vegaanisia jälkkäreitä.