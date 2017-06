Presidentti Niinistö ja rouva Haukio Kultarantaan

Suomi 100: Presidentti-instituutiolle lahjoitettiin kotimainen jalokivikoru 31.5.2017 15:31

Tasavallan presidentin kansliaTiedote 28/2017 31.5.2017 Suomen Kultaseppien Liitto ry luovutti tasavallan presidentin kanslialle jalokivikorun 31. toukokuuta 2017. Korun otti vastaan sen ensimmäinen kantaja rouva Jenni Haukio presidentin virka-asunnolla Mäntyniemessä. Lahjoitus kunnioittaa Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlaa. ”Haluan kiittää Kultaseppien Liittoa arvokkaasta, koko Suomea kunnioittavasta lahjasta, jossa yhdistyvät luontomme rikkaus, käsityöperinteemme korkeatasoisuus sekä muotoilumme omaleimaisuus. Minulla on ilo käyttää korua ensimmäisen kerran 1. kesäkuuta Pohjoismaisten valtionpäämiesten vierailun yhteydessä järjestettävällä juhlapäivällisellä”, rouva Haukio sanoo. Kaulassa kannettava koru on suunniteltu valtiopäämiehen tai hänen puolisonsa käytettäväksi. Koru on valmistettu Suomen maaperästä löytyvistä raaka-aineista: Luumäen jaloberylleistä ja Lemmenjoen huuhdontakullasta. Korun on suunnitellut muotoilija, korutaiteen läänintaiteilija Heli Kauhanen ja valmistanu