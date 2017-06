Älvsbytalo tuo markkinoille uuden talomalliston

5.6.2017 11:54 | Älvsbytalo Oy

Älvsbytalo investoi tulevaisuuteen ja tuo markkinoille 14 täysin uutta talomallia sekä uuden seinärakenteen nimeltään Energy Wall. Älvsbytalon malliuudistus on osa pohjoismaista, konserninlaajuista investointia.

- Kyseessä on koko tuotevalikoimamme perinpohjainen uudistaminen. Uudistunut Älvsbytalo on suunniteltu täyttämään sekä uudet energiavaatimukset että nykyaikaisen omakotirakentajan toiveet, kertoo Älvsbytalo Oy:n toimitusjohtaja Jan-Erik Rusk.

- Olemme yrityksenä kehitysprosessissa ja teemme jatkuvasti työtä tulevaisuuden kodinrakentajien toiveiden ja odotusten täyttämiseksi.

Energy Wall vastaa tulevaisuuden energiatehokkuusvaatimuksiin

Älvsbytalon mallistossa suurin muutos on talojen uusi seinärakenne, joka on suunniteltu sekä kestämään pohjoisen ankaraa ilmastoa että täyttämään yhä tiukemmat energiatehokkuusvaatimukset.

- Seinärakenteemme kestävyys ja energiatehokkuus ovat huippuluokkaa. Energiaseinän ominaisuudet riittävät täyttämään niin ilmastomuutoksen mukanaan tuomien sääilmiöiden kuin tiukentuvien ympäristösäädösten vaatimukset, Rusk kertoo.

150 lisävalintavaihtoehtoa

Älvsbytalo valmistaa muuttovalmiita omakotitaloja edulliseen hintaan. Talopakettien yksilöllisyys toteutuu lisävalintojen avulla, joilla taloja voi räätälöidä toiveiden mukaan.

- Suunnittelussa olemme jatkaneet vakio- ja lisävalintavaihtoehtojen päivittämistä. Uudessa talomallistossa esittelemme uusia, huolellisesti harkittuja, nykyaikaisia lisävalintoja ja tarjoamme Älvsbytalon rakentajille 150 erilaista vaihtoehtoa oman yksilöllisen kodin viimeistelyyn, Rusk jatkaa.

Ruotsin suurin pientalovalmistaja investoi tulevaisuuteen

Älvsbyhus AB -konserni on Ruotsin suurin pientalovalmistaja jo 18:tta vuotta peräkkäin. Yritys toimittaa taloja Suomeen, Ruotsiin ja Norjaan. Talotehtaita konsernilla on Suomessa ja Ruotsissa yhteensä neljä. Muuttovalmiit Älvsbytalot ovat tilaelementtitaloja, jotka rakennetaan talotehtaalla kuivissa olosuhteissa. Suomalaisen Älvsbytalon malliuudistus on osa konserninlaajuista investointia uuden sukupolven Älvsbytaloon. Siihen liittyy mittavia tehdasuudistuksia.

– Älvsbyhus on Ruotsin suurin pientalovalmistaja, jonka tavoitteena on kasvaa edelleen Ruotsissa, Suomessa ja Norjassa. Älvsbytalon Kauhajoen tehtaalla muutostyöt on tarkoitus aloittaa loppuvuodesta 2017, Rusk sanoo.

– Vaikka kaikki on uutta, niin yksi asia on ja pysyy: markkinoiden paras hinta. Koska olemme optimoineet tuotantoprosessiamme vuosikymmeniä, pystymme toimittamaan näyttäviä ja laadukkaita taloja edullisin hinnoin, toteaa Rusk.