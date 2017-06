Rakennusliiton Suokas: Palkankorotusvaran laskeminen on usein huuhaatiedettä

Rakennusliiton Suokas: Työnhakupelleily suosii maistereita 8.5.2017 11:21

Hallituksen suunnittelema työnhakupakko pudottaa Rakennusliiton varapuheenjohtajan Kyösti Suokkaan mukaan työttömiä pois kortistosta. -Suomessa on kymmeniä tuhansia ihmisiä, joilla on synnynnäinen aivoista johtuva hahmotushäiriö. Lukeminen ja erityisesti kirjoittaminen voi olla tuskaa. Käden taitoa vaativissa töissä he silti pärjäävät, monesti vielä erinomaisesti. Kehitysvammaisia on myös työmarkkinoilla. Työ on heille erityisen tärkeää, vaikka kirjoitushommia ei kukaan teekään. -Onko joidenkin kohtalona jäädä pysyvästi työttömyysturvan ulkopuolelle, jos heidän kirjalliset kykynsä eivät riitä hallituksen suunnittelemaan työnhakupelleilyyn, kysyy Suokas blogissaan.