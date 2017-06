Monipuolinen tapahtumakattaus ryydittää Teurastamon kesää

5.6.2017 13:31 | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Teurastamo kattaa herkullisen kesäruuan ja rennon oleilun lisäksi tukevan annoksen musiikkia tänä kesänä. Runsaasta tapahtumakattauksesta löytyy tekemistä jokaiseen makuun. Otamme kaiken irti myös upouudesta esiintymislavasta.

Perjantain pihakeikat avataan 16. kesäkuuta Funky Amigosin pihajuhlilla, jossa lavalla nähdään todellinen Afro Beat -kattaus: nigerialais-suomalainen Aiyekooto & Afro Beat International ja The Blassics. Juhannustauon jälkeen keikat pyörähtävät käyntiin toden teolla 30. kesäkuuta alkaen. Perjantaisin tiedossa on konsertteja muun muassa Tiiu Helinältä, Puppa J:ltä ja Kauko Röyhkältä. Pihakeikoille on vapaa pääsy. Seuraa keikkakalenteria verkossa www.teurastamo.com.

Keikkojen aikaan Teurastamon aurinkoiset terassit ja monipuoliset ravintolat palvelevat. Voit myös ottaa omat picnic-eväät mukaasi ja vaikka grillata ja nauttia elämästä riippukeinuissamme.

Torstaisin juhlitaan Saimaan "Teurasjameissa" jazzin ja funkin soidessa

Teurastamon piha muuttuu viitenä torstaina erilaisten myyntikojujen ja workshoppien tyyssijaksi, jolloin tavaroita voi tulla myymään myös kirppishengessä. Iltatoreilla on luvassa myös elävää musiikkia. Muutama vuosi sitten laajempaan tietoisuuteen noussut Saimaa tuo vierailijoineen Teurastamolle erityisen happening -jamikonseptin, jonka juuret ovat 60- ja 70-lukujen San Franciscossa. Tehosekoittimen biisintekijänä sekä Pepe Willbergin ja Saimaan tuottajana tunnetun Matti Mikkolan Teurasjamit tuovat kesäiseen iltaan saippuakuplia, kukkasia ja rakkauden sanomaa.

Näihin iltoihin osittain sattuvat torstaimarketit nivoutuvat eri teemojen alle. Tapahtumapäivät ovat:

22.6. Teurasjamit alkavat, ei erillistä toria.

6.7. Eino Leinon päivä ja "Löytöjen Yö" kirjoja ja levyjä ja erityinen kirjailijapaneeli, jossa muun muassa Kauko Röyhkä ja Miki Liukkonen etsivät Eino Leinoa.

20.7. Helsinki Design -tori

3.8. Street Food Thursday

17.8. Satokausimarkkinat, ei jameja.

24.8. Taiteiden Yö aloittaa Teurastamon Night Market -viikonlopun.

Torstaitorien myyjähaku on avoinna, laita sähköpostia osoitteeseen tuottaja@teurastamo.com

Bikenic kokoaa fillaristit

Tänä kesänä Teurastamon ohjelmaan kuuluvat kuukausittaiset Bikenic-tapahtumat, jotka yhdistävät eri teemoillaan picnic-hengen ja pyöräilyn ulottuvuuksia sekä vapaasti järjestäytyvän avoimen polkupyörätorin. Heinäkuussa tutustutaan muun muassa pyöräilyn historiaan Suomen Urheilumuseon ja harrastajien avoimessa yhteisnäyttelyssä ja haaveillaan kesäretkistä pyöräillen. Elokuussa aletaan palailla arkeen ja työmatkoihin pyöräillen. Syyskuussa kisaillaan kansainvälisissä merkeissä ja keskitytään syyskauden varusteisiin. Tapahtumapäivät ovat kuukauden ensimmäisenä lauantaina.

Seuraa Teurastamon kesän tapahtumia verkossa www.teurastamo.com ja sosiaalisessa mediassa

