Hymyllä on sosiaalista vaikutusta

Erityisesti kesän juhlien kynnyksellä moni haaveilee vaaleammasta ja kauniimmasta hymystä. Juhlakausien lähestyminen näkyy myös esteettisen hammashoidon sekä hampaiden valkaisun kysynnän kasvussa. Hampaiden ulkonäön korjaamisella voi olla laajempaakin merkitystä sosiaaliseen hyvinvointiin.

Ihmisten välisessä kanssakäymisessä huomio kiinnittyy usein ensimmäisenä suun alueelle. Hampaiden ulkonäöllä on vaikutusta itsetuntoon sekä muille annettuun ensivaikutelmaan.

- Jos hampaiden ulkonäkö häiritsee, henkilö saattaa välttää hymyilyä ja etenkin nauramista. Tämä haittaa sosiaalisissa tilanteissa ja työmarkkinoilla. Hampaisiin liittyvä häpeä saattaa lisäksi aiheuttaa sosiaalista vetäytymistä, PlusTerveyden lääketieteellinen johtaja Kaj Karlsson kertoo.

Karlsson on omalla hammaslääkärivastaanotollaan kohdannut paljon asiakkaita, jotka ovat kokeneet hymynsä kaipaavan korjausta.

- Koetut hoidon tarpeet vaihtelevat aina yksittäisestä värjääntyneestä paikasta kaikkien hampaiden virheasentoihin. Usein myös pelkkä hampaiden väri on potilaan mielestä liian tumma, Karlsson kuvailee.

Hoidon jälkeen hän on nähnyt merkittäviä muutoksia myös henkisellä puolella: asiakkaan itsetunto on kohentunut ja hänellä on rohkeutta hymyillä leveämmin.

Suun terveys ja purenta tärkeimmät

Esteettisessäkään hammashoidossa ei pidä mennä vain ulkonäkö edellä, vaan tärkeintä on hoidon eettisyys ja suun terveys. Hoidon suunnittelussa ja toteutuksessa on otettava huomioon suun kokonaistilanne, jotta ei korjata vain esteettisiä ongelmia toiminnallisuuden kustannuksella.

- Suun perustan on oltava kunnossa ennen esteettisen hammashoidon aloittamista. Terve suu ja toimiva purenta ovat kaikkein tärkeimmät, Karlsson korostaa.

Karlsson toteaa, että korjaukset kestävät ja toimivat paremmin hyvin hoidetussa suussa. On myös pyrittävä tekemään hoidot mahdollisimman hammasystävällisesti, eli niin että ei vahingoiteta hammaskudosta tarpeettomasti.

Ammattilaisen käsissä esteettinen hoito on turvallista

Esteettisellä hammashoidolla voidaan korjata hampaiden ulkoasua, asentoa tai korvata puuttuvia hampaita. Tavoitteena on saada aikaan kauniimpi ja tasapainoisempi hymy.

Tyypillisistä esteettistä hammashoitoa on hampaiden valkaisu. Hampaiden valkaisuun on olemassa useita menetelmiä, jotka ammattilaisen suorittamina ja valvonnassa ovat kaikki turvallisia. Myös menetelmien teho on aika samanlainen. Toiset menetelmät saattavat antaa nopeammin hyvän tuloksen, mutta ajan kanssa tulokset tasaantuvat eri menetelmien välillä.

Hammasraudat ovat tuttu näky monen varhaisteinin suussa, mutta hampaita voidaan oikoa myös aikuisena. Tämän päivän oikomismenetelmissä on myös huomaamattomia ratkaisuja pienten asentovirheiden korjaamiseen. Eikä hoitojen aina tarvitse kestää vuosia.

