Kutsu: FAO Global Forest Resource Assessment 2020, Joensuu

6.6.2017 13:25 | Luonnonvarakeskus

Luonnonvarakeskus järjestää yhdessä YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön FAOn kanssa mediatilaisuuden metsävarojen arvioinnista. Tilaisuus on osa FAO Global Forest Resource Assessment 2020 Expert Consultation -tapahtumaa.

Tervetuloa kuulemaan tuoreimmat kuulumiset metsävarojen kasvusta ja niiden seurannasta. Tilaisuudessa on mahdollisuus kahdenkeskisille haastatteluille.



Aika: Maanantai 12.6.klo 12.20

Paikka: Joensuu Science Park, Länsikatu 15, 80110 Joensuu.



Haastateltavat:

Doug Muchoney, Chief Policy and Resources Division, FAO

Anssi Pekkarinen, Senior Forestry Officer, FAO

Mari Walls, pääjohtaja, Luonnonvarakeskus

Kari T. Korhonen, johtaja, valtakunnan metsien inventointi, Luonnonvarakeskus





Olet tervetullut myös kuulemaan tapahtuman avauspuheenvuoroja klo 9.30 alkaen. Haastattelutilaisuuden jälkeen on mahdollisuus nauttia lounas.



Liitteenä lisää tietoa tapahtumasta ja FAOn työstä metsävarojen parissa (englanniksi).



Ilmoittautumiset ja lisätietoa:

Mikko Salmi, mikko.salmi@luke.fi, 029 532 5753.