SuomiAreena juhlistaa satavuotiasta Suomea yli 170 tilaisuudessa - mukana puhujia enemmän kuin koskaan

6.6.2017 09:30 | SuomiAreena

Suomen suurin yhteiskunnallinen keskustelutapahtuma SuomiAreena järjestetään Porissa 10.-14.7.2017. Tänä kesänä jo 12. kertaa järjestettävän tapahtuman pääteema on Suomi 100 - Yhdessä. Viiden päivän aikana SuomiAreenalla järjestetään yli 170 tilaisuutta, joihin osallistuu lähes 950 yhteiskunnallista vaikuttajaa poliitikoista viihdetähtiin.

Tapahtumaviikon aikana Porissa on paikalla keskustelemassa suomalaisen yhteiskunnan huippunimiä, kuten tasavallan presidentti Sauli Niinistö, presidentti Tarja Halonen, arkkipiispa Kari Mäkinen, valtiovarainministeri Petteri Orpo, ulkoministeri Timo Soini, liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner, EU-komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen, ministeri Elisabeth Rehn, valtakunnansovittelija Minna Helle ja Nokian hallituksen puheenjohtaja Risto Siilasmaa.

- SuomiAreenassa on tänä vuonna puhujia enemmän kuin koskaan. Keskusteluissa katsotaan myös pitkälle tulevaisuuteen ja mukana on tämän hetken kovimpia innovaattoreita kuten BrandBastionin Jenny Wolfram, Woltin Miki Kuusi, Uberin Joel Järvinen ja tubettaja Tuure Boelius. On todella hienoa, että yhteiskunnallisessa keskustelussa on mukana tulevaisuuden tekijöitä ja tienraivaajia, SuomiAreenan vastaava tuottaja Mari Haavisto kertoo.

SuomiAreena tehdään yhdessä

Suomi 100 - Yhdessä -pääteema näkyy niin keskustelun teemoissa kuin toteutusmuodossa, sillä lähes 40 keskustelutilaisuutta järjestetään eri organisaatioiden yhteistyökeskusteluina. Tavoitteena on tuoda eri toimijoita yhteen ja saada aikaan yllätyksellistä ja särmikästä keskustelua.

- Lisäksi halusimme antaa oman lahjamme satavuotiaalle Suomelle ja loimme Suomi 100 vuoden päästä -keskustelusarjan. Yhdistimme mitä erilaisimpia tahoja keskustelemaan siitä, millaisia ovat suomalainen hyvinvointi, turvallisuus, sivistys, kestävä kehitys ja suomalainen identiteetti sadan vuoden kuluttua, kertoo Haavisto.

SuomiAreenan keskustelutilaisuudet järjestetään viime vuodelta tutuilla kuudella päälavalla, joiden lisäksi ohjelmaa on MTV-lavalla ja kesän uutuuslavalla Aika-lavalla. Aalto-yliopiston ja Stora Enson yhteistyössä rakentamalla Aika-lavalla kurkistetaan Suomen villeimpiin tulevaisuuskuviin.

- Lava tulee olemaan ehdottomasti yksi SuomiAreena-viikon helmistä. Lavalla nähdään kokkausta, innovaatioita, pitchaustaavannossa, hackathoneja sekä kavalkadi Suomi 100:n mielenkiintoisimpia projekteja, paljastaa Haavisto.

Viikon aikana on luvassa yhteiskunnallisen keskustelun lisäksi myös viihteellisempää ohjelmaa, kun SuomiAreenan pääyhteistyökumppani DNA järjestää jo perinteeksi muodostuneen viihdeshow’n keskiviikkona 12.7. Lavalle viihdyttämään nousee satavuotiaan Suomen vientitähti Saara Aalto sekä Irina, Mikko Kuustonen ja Jaakko Saariluoma. Tilaisuus esitetään saman viikon lauantaina 15.7. MTV3-kanavalla kello 20.00.

Porin kauppatorille ja kävelykadulle levittäytyvä Kansalaistori avaa ovensa maanantaina ja on auki aina perjantaihin saakka. Viikon aikana lähes 90 organisaatiota, yritystä ja yhdistystä esittelee toimintaansa SuomiAreena-kävijöille. Tapahtuman pääyhteistyökumppanit Suomi 100 ja Suomen evankelis-luterilainen kirkko pystyttävät Kansalaistorille Muutosterassin, jolla pyritään ratkaisemaan kävijöiden yhteiskunnallisia muutostoiveita. Muutosterassi on auki ympäri vuorokauden koko SuomiAreenan ajan, yhteensä 100 tuntia.

SuomiAreena läsnä kaikissa medioissa - uutuutena mobiilisovellus

SuomiAreenan keskusteluita voi seurata suorana MTV Katsomossa ja osa keskusteluista esitetään SuomiAreenaTV-kanavalla, joka on katsottavissa Digitan antennitelevisioverkossa. Keskusteluihin pääsee mukaan myös sosiaalisessa mediassa tunnuksella #suomiareena.

Kesän uutuutena on SuomiAreenan mobiilisovellus, joka on ladattavissa Apple Storesta ja Google Play -kaupasta. Mobiilisovellus on toteutettu yhdessä SuomiAreenan pääyhteistyökumppanin DNA:n kanssa.

SuomiAreenasta tehdään suoria tv-lähetyksiä MTV3-kanavalle yli 20 tuntia. Huomenta Suomi lähetetään Porista maanantaista perjantaihin kello 7.00-9.00. Illan suorat tv-lähetykset ovat uusiutuneet edellisvuosilta. Maanantaista perjantaihin lähetetään kello 19.30-20.30 SuomiAreena: Suoraa asiaa, jossa nostetaan esiin päivän ykköspuheenaiheet ja kiinnostavimmat vieraat. Heti tämän perään kello 20.30-21.00 keskustellaan rennommissa tunnelmissa suomalaisten viihdetähtien kanssa SuomiAreena: Viihteellä -ohjelmassa.

Presidenttiehdokkaat ovat vahvasti esillä SuomiAreenassa ja tv-lähetyksissä. MTV3-kanavalla esitetään tiistaina 11.7. klo 22.35 SuomiAreena: Presidentin haastajat ja keskiviikkona 12.7. kello 22.40 SuomiAreena: Tasavallan presidentin haastattelutunti.

SuomiAreenan ohjelma

Koko SuomiAreenan ohjelma on nähtävissä täällä: http://suomiareena.fi/ohjelma-ja-puhujat

Akkreditoidu kesän SuomiAreenaan

Toivomme, että kaikki SuomiAreenaan osallistuvat toimittajat akkreditoituvat etukäteen. Akkreditoitumalla saat ajantasaista tietoa SuomiAreenan aikana. Akkreditoidu täältä: https://www.lyyti.fi/preview/Akkreditoituminen_SuomiAreenalle_2017_9860