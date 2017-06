Nokia 6:n, 5:n ja 3:n myynti alkaa Suomessa kesäkuussa

6.6.2017 10:00 | HMD Global

HMD Globalin ensimmäiset Nokia-älypuhelimet Nokia 3, 5 ja 6 tulevat Suomessa myyntiin kesä-kuussa. Nokia 3 on saatavissa 13.6. alkaen, Nokia 5 ja Nokia 6 20.6. alkaen. Nokia 3:n suositeltu vähittäismyyntihinta on 149 euroa, Nokia 5:n 199 euroa ja Nokia 6:n 249 euroa.

”Olemme erittäin iloisia siitä, että Suomi on yksi ensimmäisistä maista, joissa Nokia Pure Android -älypuhelinten myynti käynnistyy. Nokia 3, 5 ja 6 puhelimet ovat hienosti muotoiltuja. Niissä näkyy huippulaatu niin materiaalivalinnoissa kuin viimeistelyn yksityiskohdissakin”, sanoo HMD Global Oy:n Pohjoismaiden liiketoimintajohtaja Ossi Korpela.



”Pure Android merkitsee kuluttajille ajan tasalla olevaa, turvallista ja henkilökohtaisten valintojen ohjaamaa käyttökokemusta. Uskomme, että meiltä löytyy nyt laajalle joukolle kuluttajia juuri heidän tarpeisiinsa sopiva älypuhelin”, Korpela jatkaa



Aina puhdas Android-käyttökokemus

Uusissa Nokia-älypuhelimissa on aina viimeisin versio puhtaasta Androidista. Kuukausittaiset päivitykset varmistavat, että puhelimet ovat turvallisia ja ajan tasalla eikä niissä ole mitään turhaa. Päivitykset tuovat mukanaan myös Androidin tuoreimmat ominaisuudet, kuten uusimmat Doze-toiminnot, jotka säästävät akkua puhelimen ollessa taskussa tai laukussa. Uusissa Nokia-älypuhelimissa on myös Google Assistant, joka entisestään parantaa hienoa Android-käyttökokemusta. HMD Globalin yhteistyö Googlen kanssa varmistaa, että keskustelut Nokia-älypuhelimilla sujuvat saumattomasti Google Assistantin kanssa.



Nokia 6: Vahvat viihdeominaisuudet huippupuhelimessa

Nokia 6 tarjoaa erinomaisen älypuhelinkokemuksen. Siinä yhdistyvät erottuva muotoilu, vaikuttavat ääniominaisuudet sekä värikylläinen 5,5” Full HD -näyttö. Puhelimen runko on valmistettu yhdestä kappaleesta 6000-sarjan alumiinia. Monipuolisessa ja vankassa puhelimessa on erinomaiset viihdeominaisuudet. Sen äänentoisto on huippuluokkaa: älykäs audiovahvistin ja tuplakaiuttimet tuovat ääniin kirkkautta sekä bassoon syvyyttä. Dolby Atmos® -äänentoisto viimeistelee upean käyttökokemuksen.



Nokia 6:n värintoisto on erinomainen. Täysin laminoidulta näytöltä on helppo lukea myös auringonvalossa. Puhelimessa on Qualcomm® Snapdragon™ 430 -prosessori ja Qualcomm® Adreno™ 505 -näytönohjain. Nokia 6:ssa suorituskyky ja virrankulutus ovat tasapainossa, ja se tuottaa huippuluokan viihdekokemuksia akkua säästäen. Puhelin on saatavilla neljässä värissä, jotka ovat mattamusta, hopea, karkaistu sininen ja kupari.



Nokia 5: Saumatonta, laadukasta ja kestävää muotoilua

Nokia 5:ssa jokapäiväinen käytettävyys ja erittäin laadukas muotoilu ovat tasapainossa. Siinä on viimeistellyt yksityiskohdat ja lippulaivatuotteen laatu. Puhelimen vahva runko on valmistettu yhdestä kappaleesta 6000-sarjan alumiinia. Runko sulautuu saumattomasti laminoituun 5,2” IPS HD -näyttöön, jossa on reunoilta muotoiltu Corning® Gorilla® Glass -lasi. Nokia 5:ssa on Qualcomm® Snapdragon™ 430 -prosessori, erinomainen akunkesto ja kehittyneet grafiikkaominaisuudet.



Puhelimessa on 8 megapikselin ja 84 asteen laajakulman etukamera sekä myös auringonvalossa ja hämärässä erittäin selkeä näyttö. Puhelin on tarjolla neljässä eri värissä, jotka ovat mattamusta, hopea, karkaistu sininen ja kupari.



Nokia 3: Tasokas tuote edulliseen hintaan

Nokia 3 tarjoaa erinomaisen käyttökokemuksen kompaktissa paketissa ja ennennäkemättömän edulliseen hintaan. Sen yhdestä alumiinikappaleesta tarkoin valmistettu kehys tuo puhelimeen vankan rakenteen ja suojaa laitetta. Nokia 3:n täysin laminoidussa 5” IPS-näytössä on reunoilta muotoiltu Corning® Gorilla® Glass -lasi, joten näyttö on kestävä ja erittäin laadukas. Polarisoinnin ansiosta se heijastaa vähemmän ja on erittäin selkeä myös kirkkaassa auringonvalossa. Laitteessa on saumattomasti integroidut 8 megapikselin laajakulmakamerat edessä ja takana. Nokia 3 on tarjolla neljässä eri värissä, jotka ovat mattamusta, hopea, karkaistu sininen ja kupari.



Lisätiedot

Pohjoismaiden liiketoimintajohtaja Ossi Korpela

HMD Global Oy

puh +358 50 482 4109

ossi.korpela@hmdglobal.com



HMD Press Office

press@hmdglobal.com



HMD Global on Nokia-puhelinten ja -tablettien uusi koti, jonka pääkonttori on Espoossa. HMD muotoilee ja markkinoi älypuhelin- ja peruspuhelinvalikoimaa, joka on kohdennettu useille eri kuluttajaryhmille ja joka tarjoaa puhelimia useissa eri hintakategorioissa. Innovointiin ja korkeaan laatuun sitoutunut HMD Global Oy on Nokia-puhelinten ja -tablettien lisensoija yksinoikeudella. Nokia on Nokia Oyj:n rekisteröimä tavaramerkki. www.hmdglobal.com.



Nokia on Nokia Oyj:n tavaramerkki.

Qualcomm Snapdragon and Qualcomm Adreno ovat Qualcomm Technologies Inc:n tuotteita.

Android, Google ja muut tavaramerkit ovat Google Inc:n tavaramerkkejä.