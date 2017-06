Högkonjunktur i skogssektorn: exporten drar och nya avverkningsrekord slås

Mediakutsu: Susikannan koon arvioinnissa hyödynnetty aiempaa laajemmin geneettiseen tunnistukseen perustuvaa aineistoa 5.6.2017 10:01

Suomen susikannan koon arvioinnissa on hyödynnetty huomattavasti aiempaa laajemmin geneettiseen dna-tunnistukseen perustuvaa aineistoa. Laajapohjaisin arvio on saatu alueilta, joissa on käytetty geneettisiä menetelmiä ja tehostettua lumijälkien maastoseurantaa Tassu-tietojärjestelmään kirjattujen susihavaintojen ja yksilöiden liikkumisen paikkatietoa tuottavien gps-seurantojen ohella.