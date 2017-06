Lusikka ja lautanen mukaan leikkipuistoon - Helsingin leikkipuistoissa tarjottu lapsille kesäruokaa jo 75 vuotta

6.6.2017 09:46 | Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Leikkipuistotoiminta alkoi Helsingissä vuonna 1914 ja maksuttoman keittoaterian tarjoaminen lapsille kesällä alkoi jo vuonna 1942. Puistoruuan tarjoaminen on stadilainen idea ja ainutlaatuista Suomessa! Tänäkin kesänä yli 5000 lasta nauttii päivittäin leikkipuistoruokailusta!

Helsinki-päivänä 12.6.2017 Helsingin leikkipuistoissa vietetään yhdessä juhlahetkeä: kuumaa kesäruokaa on tarjottu 75 vuotta! Tarjolla on perinteinen kirkaslieminen kirjolohikeitto ruisleivän kera. Puistoissa on myös vaihtelevaa ohjelmaa juhlapäivän kunniaksi.

Ruokailu tänä kesänä

Ruokailua järjestetään kaikissa avoimissa leikkipuistoissa 5.6 - 4.8. välisenä aikana. Ruoka tarjotaan päivittäin klo 12.00. Puistoruokailusta lapsi saa täysipainoisen päiväaterian, kun siihen lisätään kotoa tuodut eväät ja juoma. Puistoruokailu on maksutonta kaikille alle 16-vuotiaille puiston asiakkaille.

Puistoruuan tuottaa Palvelukeskus Helsinki. Kesäruokalistat löytyvät Palvelukeskus Helsingin verkkosivuilta osoitteesta www.hel.fi/ruokalistat (valitse leikkipuistojen kesälista).

Leikkipuistotoiminnan päällikkö Hanna Linna, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, hanna.linna@hel.fi, puh. 09 31041259

Ruokapalveluvastaava Erja Suokas, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, erja.suokas@hel.fi, puh. 09 310 43246

Viestintäpäällikkö Maisa Hopeakunnas, Palvelukeskus Helsinki, maisa.hopeakunnas@hel.fi, puh. 09 310 27821

Leikkipuistojen aukioloajat kesällä 2017

Parasta yhdessä 100 -sivustolla julkaistaan kuukausittain päiväkotien ja leikkipuistojen sekä koulujen suosikkireseptejä kotikeittiöihin sovellettuina.