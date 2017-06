Finland 100 år: President Niinistö och fru Haukio till Satakunta och SuomiAreena

Presidentti Niinistö ja rouva Haukio Kultarantaan 5.6.2017 11:10

Tasavallan presidentin kansliaTiedote 31/20175.6.2017 Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja rouva Jenni Haukio siirtyvät kesävirka-asunnolle Kultarantaan keskiviikkona 7. kesäkuuta 2017. Naantalin kaupunki järjestää presidenttiparille perinteisen tervetulovastaanoton venesatamassa Killan laiturilla keskiviikko-iltana n. klo 17.50. Tilaisuuden yhteydessä presidentti Niinistö ja rouva Haukio tapaavat yleisöä. Tilaisuuden jälkeen he tapaavat Naantalin kaupungin ja Musiikkijuhlasäätiön edustajia. Kesän aikana presidentti Niinistö työskentelee ja ottaa vieraita vastaan Kultarannassa. Alkukesän suurin tapahtuma on presidentti Niinistön viidettä kertaa isännöimät Kultaranta-keskustelut 11.–12. kesäkuuta. Lisätietoja keskusteluista on saatavissa osoitteessa www.presidentti.fi/kultaranta. Naantalissa Luonnonmaan saaressa sijaitseva Kultaranta on ollut Suomen tasavallan presidentin kesävirka-asuntona vuodesta 1922. Puisto on tarkoitus kunnostaa vaiheittain seuraavien vuosien aikana. Kunnostus