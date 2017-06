Aivojen asialla -tunnustuspalkinto Kaj Kunnakselle / Julkaisuvapaa 8.6.2017 klo 12.30

8.6.2017 12:30 | Aivoliitto

Aivoliitto ry:n myöntämän Aivojen asialla -tunnustuspalkinnon saa toimittaja Kaj Kunnas. Palkinto myönnetään torstaina 8.6.2017 Helsingissä.

Toimittaja Kaj Kunnas on toiminut urheilutoimittajana Ylellä vuodesta 1989 vuoden 2017 kevääseen. Toukokuussa 2016 Kunnas sai aivoinfarktin. Hän on toivuttuaan ollut monesti julkisuudessa ja kertonut sekä aivoinfarktin oireista että hoidostaan ja kuntoutumisestaan. Hän on aktiivisesti antanut aivoinfarktille kasvot ja edistänyt oireiden tunnistamista ja ymmärrystä aivoverenkiertohäiriöiden vakavuudesta.

- On hienoa, että Kaj Kunnas on antanut avoimesti kasvot aivoinfarktille sekä korostanut nopean hoitoon pääsyn tärkeyttä. Kun asian kertoo ihminen, jolla on omakohtainen kokemus, se vakuuttaa kuulijan paljon paremmin kuin Aivoliiton sanomana. Vuosittain 25 000 suomalaista sairastaa aivoverenkiertohäiriön, joten asia koskettaa raskaalla tavalla vuosittain suurta joukkoa, niin sairastaneita kuin heidän läheisiään, sanoo toiminnanjohtaja Tiina Viljanen Aivoliitosta.

- Haluan mitä nöyrimmin kiittää Aivoliittoa tästä sykähdyttävästä palkinnosta. Te olette upealla tavalla aivojen asialla. Tuette, autatte, lohdutatte kaikkia meitä, joita jokin aivosairaus tai aivovamma on koetellut tai koettelee. Kun yhdessä asiat kokee, se helpottaa. Taakka kevenee. Olen otettu, iloinen kuin myös teille kiitollinen kaikesta. Ja haluan meille kaikille yhteisesti viestittää: Ei anneta periksi! Sillä: jonain päivänä kuolemme, mutta kaikkina muina elämme, sanoo Kaj Kunnas.

Aivojen asialla -tunnustuspalkinto jaossa neljättä kertaa

Aivoliitto ry myöntää vuosittain Aivojen asialla -tunnustuspalkinnon henkilölle, työryhmälle tai teolle, joka edistää merkittävästi joko aivoterveyttä, puheen ja kielen ja/tai aivoverenkierto-häiriöiden hoitoa ja kuntoutusta.

Vuosi 2017 on Aivoliiton 40-vuotisjuhlavuosi, jonka suojelijana toimii tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Vuoden teemana on aivot ja musiikki. Aivoliitto myöntää juhlavuotenaan kaikkiaan neljä tunnustuspalkintoa. Tämän vuoden ensimmäisen palkinnon sai eduskunnan AVH-ryhmä 22.3.2017.

Aivojen asialla -veistoksen on tehnyt mynämäkeläinen seppämestari Marko Anttila. Se on valmistettu erikokoisista rautapaloista, jotka Anttila on takonut ja muokannut kuumana. Veistoksen jalusta on tammea.

- Olen koonnut veistoksen, joka kuvaa mielestäni aivolohkojen liittymistä toisiinsa yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Taottu rauta sopii tähän veistokseen hyvin.

Palkinnon saaja saa nimilaatan Aivoliiton toimitiloissa säilytettävään Aivojen asialla -veistokseen ja lisäksi veistoksen pienoismallin ja kunniakirjan.

Aivojen asialla -palkinnon ovat aikaisemmin saaneet Seinäjoen keskussairaalan neurologian toimintayksikkö vuonna 2015 ja Niilo Mäki Instituutti vuonna 2016.

Palkintotilaisuus:

Aivojen asialla -tunnustuspalkinnon luovutustilaisuus torstaina 8.6.2017 klo 12.30-13.30, Ravintola Pääposti, B-porras, Postimestari, Mannerheiminaukio 1, Helsinki. Ilmoittautuminen: paivi.seppa-lassila@aivoliitto.fi