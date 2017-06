Finlands Lionsförbund: Lions firar hundra år av service

Röda Fjädern 2017-kampanjen fortsätter aktivt under hela våren - Nästan två miljoner euro insamlat 9.2.2017 12:42

Röda Fjädern 2017 och lionsklubbarna firar det hundraåriga självständiga Finland och den hundraåriga internationella lionsverksamheten genom att aktivt föra kampanjen under hela våren. Målet är att fram till slutet av juni samla in fem miljoner euro för de unga i Finland. Kampanjen som började i mars har i slutet av januari redan samlat in 1,9 miljoner euro för att stöda ett själständigt liv för unga.