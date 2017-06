Liikennetiedote perjantaille 9.6.2017

Eläinten hyvinvointi maatiloillamme on hyvä – eläinsuojelulain kiristykselle ei tarvetta 6.6.2017 09:00

Maa- ja metsätalousministeriö kertoo huomenna 7.6. linjauksistaan eläinsuojelulain uudistukseksi. Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK korostaa, että eläinten hyvinvointi on aivan jotain muuta kuin lakipykäliä. Eläinten hoidon taso on maatiloillamme lähes aina lainsäädännön vaatimuksia korkeampi. Valtaosa kotieläintiloistamme on sitoutunut lainsäädäntöä parempaan eläintenhoidon tasoon vapaaehtoisten laatu-, terveydenhuolto- ja eläinten hyvinvointijärjestelmien kautta.