Väitös: Langattomien verkkojen stabiiliusanalyysi

6.6.2017 10:54 | Oulun yliopisto

Langattomien kanavien häipyminen, langattomien laitteiden akkujen rajallinen koko, käyttäjien käyttötarpeiden muutokset sekä lisääntyvän tiedonsiirron ja lyhyemmän viiveen vaatimukset luovat suuria haasteita tulevaisuuden langattomien verkkojen suunnitteluun. On välttämätöntä kehittää tehokkaita resurssien allokointialgoritmeja, jotka sopeutuvat verkkojen muutoksiin ja saavuttavat sekä tavoiteviiveen että tavoitedatanopeuden mahdollisimman pienellä tehon kulutuksella.

Tässä väitöskirjatyössä dynaamisen ohjelmoinnin välineitä käytetään luomaan dynaamisia verkon stabiloivia resurssien allokointiratkaisuja virtuaalisille pilvipalveludatakeskuksille, käyttäjien yhteistyöverkoille ja heterogeenisille verkoille. Yhtenäisiä systeemimalleja ja yhtenäisiä kontrollointiongelmia luodaan sekä toissijaisen ja ensisijaisen palvelun tuottajan kognitiivisille verkoille että tavallisille langattomille verkoille. Tulokset osoittavat että sopeutumalla jonojen pituuksien ja kanavien muutoksiin dynaaminen tekniikka vaimentaa ensisijaisen ja toissijaisen palvelun tuottajien kognitiivisten verkkojen vaikutusta toisiinsa.

Tutkimme myös verkon ja luotujen algoritmien stabiiliutta sekä esitämme uuden yhtenäisen stabiilisuusalueen ensisijaisen ja toissijaisen palveluntuottajan kognitiivisille verkoille ja tavallisille langattomille verkoille. Dynaamisen algoritmin näytetään stabiloivan verkko ja minimoivan keskimääräisen jonon pituuden yläraja sopeutumalla verkon olosuhteiden muutoksiin.

Diplomi-insinööri Maria Kangas väittelee Oulun yliopistossa maanantaina 12.6.2017. Tietoliikennetekniikan alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on Stability analysis of new paradigms in wireless networks (Uusien paradigmojen stabiiliusanalyysi langattomissa verkoissa). Vastaväittäjänä toimii professori Evgeny Kucheryavy Tampereen yliopistosta ja kustoksena professori Savo Glisic Oulun yliopistosta. Väitöstilaisuus alkaa Linnanmaalla Kuusamonsalissa (YB210) kello 12.

Oppiarvo ja nimi:

Diplomi-insinööri Maria Kangas

Syntymäaika ja -paikka: 1982 Keminmaa

Yo-tutkintovuosi ja koulu: 2001, Putaan lukio

Tiedekunta ja yksikkö:

Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta, CWC - verkot ja järjestelmät, Tietoliikennetekniikka

Väitöskirjan www-osoite: http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-1546-4