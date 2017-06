Lahden Hallituspartnerit laajensi toimialuettaan ja vaihtoi nimeään

6.6.2017 11:07 | Hämeen kauppakamari

Lahden Hallituspartnerit on nyt Hämeen Hallituspartnerit. Vuosikokouksessa 29.5.2017 tehtiin historiallinen päätös nimenmuutoksesta. Uusi nimi, Hämeen Hallituspartnerit, kuvaa paremmin yhdistyksen laajentuvaa toimialuetta Kanta- ja Päijät-Hämeessä.

Kuluneen toimintavuoden aikana on ilmennyt kiinnostusta laajentaa toimialuetta nykyisen Lahden talousalueen ulkopuolelle ja siten profiloitua vaihtoehdoksi monille uusille pk-sektorin yrityksille. Tällaisesta toimialueen onnistuneesta laajentamisesta on hyvänä esimerkkinä yhteistyökumppanin, Hämeen kauppakamarin nykyinen toiminta.





Hämeen Hallituspartnereiden uusi hallitus toimintakaudelle 2017:

Puheenjohtaja Matti Kuvaja, Encore Partners Oy, toimitusjohtaja





Merja-Leena Alenius, Mainostoimisto MBE Oy, hallituksen puheenjohtaja, HHJ

Jukka Anttonen, Lahden Talot Oy, toimitusjohtaja

Petri Hokkanen, OP Päijät-Häme, yrityspankinjohtaja

Kari Kaartinen, Ambientia Group Oy, Chairman of the Board, Master of Laws

Jukka Kallioinen, Anstar Oy, hallituksen puheenjohtaja

Juha Sundberg, Rantalainen Oy Lahti, johtaja

Esa Vataja, Audeo Oy, toimitusjohtaja





Hämeen Hallituspartnerit edistää hyvää, ammattimaista ja eettisesti korkeatasoista yritysten hallitustyöskentelyä ensisijaisesti suomalaisissa ja Kanta- ja Päijät-Hämeessä toimivissa yrityksissä sekä kehittää jäsentensä ammattitaitoa yritysten hallitusten jäseninä.