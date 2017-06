EKE-Rakennus rakentaa kolme kerrostaloa merelliseen Espoon Saunalahteen

6.6.2017 12:30 | EKE-Rakennus Oy

EKE-Rakennus Oy rakentaa Espoon Saunalahden palveluiden välittömään läheisyyteen kolme kerrostaloyhtiötä, joihin tulee yhteensä 114 asuntoa. Vapaarahoitteisten omistusasuntojen koot vaihtelevat yksiöistä neljän huoneen perheasuntoihin. Ensimmäisenä valmistuvat Asunto Oy Saunalahden Hyrrän 47 uutta kotia. Hyrrän sekä Asunto Oy Saunalahden Vinssin ja Asunto Oy Saunalahden Navigaattorin esirakentaminen tonteilla on alkanut keväällä 2017.

Saunalahden kerrostaloyhtiöt sijaitsevat omalla tontilla, ja suojaisalle korttelipihalle on suunnitteilla viihtyisä puutarha- ja leikkialue ja viljelyslaatikoita. Asuntojen ylimmän kerroksen huoneistoista aukeavat laajat näkymät yli Saunalahden. Parkkihallista noustaan hissillä suoraan kerroksiin.

Espoonlahden ulkoilumaastot ovat lähietäisyydellä, ja meren ääreen rantareitille on vain noin 500 metrin matka. Bussilinjat muualle Espooseen ja Helsinkiin kulkevat läheistä Kauklahdenväylää, ja tulevalle länsimetron Kivenlahden asemalle tulee matkaa noin kaksi kilometriä. Läheisessä Saunalahden yhtenäisessä peruskoulussa on myös tilat päivähoidolle, nuorisotoimelle ja kirjastolle. Myös ruotsinkielinen koulu sijaitsee lähialueella.

Ensimmäisenä valmistuu Asunto Oy Saunalahden Hyrrä

Ensimmäisenä toteutettavan Saunalahden Hyrrän yksiöiden tai suurimmillaan neljän huoneen asuntojen koot vaihtelevat 36,0 m² (1H+KT) – 87 m² (4H+KT+S) välillä. Kerrostaloon tulee myös kolme uniikkia työtilallista asuntoa, omalla sisäänkäynnillä.

”Olemme innoissamme Espoon Saunalahteen rakennettavan kerrostalohankkeen toteutumisesta. Sijainti on tulevia asukkaita ajatellen ideaali: hieno merellinen ulkoilumaasto ympäröi asuinaluetta ja lähikauppa kouluineen sijaitsee vieressä. Espoonlahden kattavat palvelut ovat hyvien kulkuyhteyksien päässä”, kertoo EKE-Rakennus Oy:n myyntipäällikkö Katri Waris.

Katri jatkaa: ”Kotien pohjaratkaisun toimivuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota. Huolellisesti mietityistä materiaalivaihtoehdoista ostaja voi valita mieleisensä ja näin viimeistellä tulevan kodin itselleen sopivaksi.”

EKE rakentaa koteja asukkaita kuunnellen

Espoolainen EKE-Rakennus Oy on osa kansainvälistä perheomisteista konsernia. EKEllä on rakenteilla useita pientalo- ja kerrostaloalueita pääkaupunkiseudulla. EKE:n asuntorakentamisen visiona on tarjota mahdollisuus asua samassa asunnossa ja asuinalueella elämäntilanteiden muuttuessa. Pien- ja kerrostalorakentamisen lisäksi, EKEn kehittämä uniikki Loft by EKE -konsepti vastaa asumisen yksilöllisiin tarpeisiin.

Lisätietoja: www.eke.fi/saunalahti

Kerrostaloyhtiöiden toteutus ja rakentaminen: EKE-Rakennus Oy

Suunnittelu: Arkkitehtitoimisto Vuorelma Arkkitehdit Oy