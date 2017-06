Rovaniemelle ja Siilinjärvelle 125 000 euron voitot täysosumalla ja täydellisellä hudilla

6.6.2017 13:35 | Veikkaus

Kaikki tai ei mitään -pelistä voitettiin päävoitot sunnuntaina ja maanantaina täysin vastakkaisilla tavoilla.

Siilinjärveläisellä nettipelaajalla oli pelirivissään 4. kesäkuuta kaikki numerot väärin. Neste K Reissumiehessä Rovaniemellä pelannut henkilö taas voitti seuraavana päivänä päävoiton saamalla kaikki numerot oikein.

Kumpikin pelaaja voitti euron panoksella 125 000 euroa. Siilinjärveläinen nettipelaaja saa voittonsa suoraan tililleen. Rovaniemellä pelannut voittaja voi lunastaa voittonsa Danske Bankista tai Veikkauksen suurvoittajien palvelupisteestä Vantaalta.

Tammikuussa pelattavaksi tulleesta Kaikki tai ei mitään -pelistä on nyt voitettu yhteensä 18 päävoittoa. Päävoitoista kahdeksan on tullut kaikki väärin -tuloksella. Loput kymmenen voittoa on voitettu kaikki oikein -tuloksella. Kaikki oikein tai kaikki väärin -tuloksilla voi voittaa panoksesta riippuen 125 000 – 625 000 euroa

Kaikki tai ei mitään -peli pähkinänkuoressa