Helsingin kaupungin ympäristöpalkinto 2017 jaettiin kahden toimijan kesken

Helsingin kaupungin ympäristöpalkinto jaettiin kahdelle toimijalle – ruoka-annoksia välittävälle ResQ Club Oy:lle ja tekstiilikierrätysyritys Recci:lle. Palkinnon teema oli kiertotalous. ResQ Club pyrkii vähentämään ruokahävikkiä ja Recci kehittää tekstiilien kierrätysmenetelmiä. Tuomaristo perusteli valintaansa innovatiivisuudella, kuluttajalähtöisyydellä ja kansainvälisellä kiinnostavuudella.

Tuomaristo valitsi voittajiksi ResQ Clubin ja Recci/Tekstiilipankki Oy:n, jotka ovat molemmat kuluttajalähtöisesti kiertotalouden ytimessä ja luoneet toimivan liiketoimintamallin.

”Kilpailuun saatiin erinomaisia ehdokkaita. Tuomaristo halusi palkita toimijan sekä ruoka- että tekstiilialalta, sillä niiden ympäristövaikutukset ovat huomattavat ja kiertotalouspotentiaalista vasta pieni osa on hyödynnetty”, sanoo palkintoraadin puheenjohtaja Pekka Sauri.

ResQ Club on laajentunut useaan Euroopan maahan ja tuomaristo katsoi, että toiminnalla on laajentumismahdollisuuksia sekä Suomessa että kansainvälisesti. Tällä hetkellä palvelussa on mukana yli 1 000 ruoan tarjoajaa ja pelkästään Suomessa laajentumispotentiaali on yli kymmenkertainen.

Recci on luonut tekstiilien hyödyntämiselle monia eri tapoja ja rakentaa Suomeen kierrätysjärjestelmää tekstiileille. Tuomaristo arvosti erityisesti paitsi toiminnan monimuotoisuutta, myös uusien tekstiilin hyödyntämiskeinojen käyttöönottoa Suomessa. Tekstiilejä heitetään pois pelkästään Suomessa arviolta 70–80 miljoonaa kiloa vuosittain eli toiminnan laajentamiselle on merkittävät mahdollisuudet.

Palkinto jaettiin nyt seitsemännen kerran

Tunnustukset jaettiin 6.6. Helsingin kaupungintalolla Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran järjestämän kiertotalousaiheisen seminaarin iltatilaisuudessa. Palkinnon jakoi ympäristöpalkinnon raadin puheenjohtajana toiminut Pekka Sauri.



Voittaja saa käyttöönsä Helsingin kaupungin ympäristöpalkinto -tunnuksen. Ympäristöpalkinnon tunnus on uudistettu vastaamaan Helsingin kaupungin uudistunutta ilmettä.

Ympäristöpalkinto on jaettu vuodesta 2008 lähtien ja sen on saanut tähän mennessä kuusi helsinkiläistä toimijaa. Helsingin kaupungin ympäristöpalkinto on tunnustus arvokkaasta työstä ympäristön puolesta. Palkinto myönnetään helsinkiläiselle toimijalle, mutta palkittava taho voi olla myös valtakunnallinen, jos kilpailuun ehdotetulla toiminnalla tai teolla on merkittäviä vaikutuksia Helsingissä.

Lisätietoa palkituista:

ResQ Club Oy

ResQ Clubista on nopeasti tullut laajalle levinnyt hävikkiruoan pelastaja. ResQ Clubin sovelluksen kautta ravintolat voivat myydä esimerkiksi lounastarjoilussa myymättä jääneen ruuan kätevästi take away -annoksina, kun se on vielä tuoretta. ResQ Club on jo aikaisemmin ostanut ruotsalaisen Rädda Matenin ja on nyt fuusioitumassa saksalaisen Meal Saverin kanssa. Yritykset kokevat, että paras tapa vähentää ruokahävikkiä on toimia yhdessä kilpailun sijaan. ResQ on tähän mennessä pelastanut noin 84 400 kg ruokaa palvelun kautta.

resq-club.com/

Recci/Tekstiilipankki Oy

Recci on helsinkiläinen tekstiilikierrätykseen erikoistunut yritys, joka kerää kuluttajien käytöstä poistuneita tekstiilejä, auttaa yrityksiä vanhojen mallistojen myymisessä ja ohjaa materiaalit hyödynnettäväksi jätehierarkian mukaisessa järjestyksessä. Recci on lähtenyt vapaaehtoisesti rakentamaan Suomeen keräysjärjestelmää ja ohjaamaan hyödynnettävät materiaalit eteenpäin luoden siitä samalla liiketoimintaa. Recci vastaanottaa myös rikkinäisiä ja huonokuntoisia tekstiilejä. Hyväkuntoiset tekstiilit se myy eteenpäin ja huonokuntoiset viedään Keski-Eurooppaan, missä ne edelleen käsitellään ja jalostetaan muun muassa kodinkone- ja autoteollisuuden materiaaleiksi ja eristeiksi. Polttoon päätyy vain muutama prosentti Reccin myymälöihin ja kierrätyspisteisiin tuoduista vaatteista ja asusteista. Recci tulee ennusteen mukaan kierrättämään vuoden 2017 aikana 600 000 kiloa tekstiilejä.

recci.fi

Ympäristöpalkinnon vuoden 2017 tuomaristo:

Pekka Sauri, palkintoraadin puheenjohtaja

Esa Nikunen, Helsingin ympäristöjohtaja

Jouni Keronen, toiminnanjohtaja, Climate Leadership Council

Tiina Kähö, toimitusjohtaja, Smart & Clean –säätiö

Jussi Manninen, liiketoiminta-alueen johtaja (luonnonvara- ja ympäristöratkaisut), VTT

Leena Paavilainen, johtaja (uudet liiketoimintamahdollisuudet), Luonnonvarakeskus

Laura Järvinen, kiertotalouden asiantuntija, Sitra.