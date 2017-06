Lempäälän keskustaan tulossa seniorivuokrakoteja

6.6.2017 14:47 | YH Kodit Oy

YH Kodit Oy rakennuttaa yhdessä Kotosalla Säätiön kanssa uusia vuokrakoteja Lempäälään keskustaan Aavankadulle. Asuntoja tulee yhteensä 63 kpl ja kohde valmistuu portaittain kahdessa vaiheessa. Rakentaminen on käynnissä ja asuntojen on arvioitu valmistuvan syyskuussa 2018.

”Lempäälän keskusta elää muutosten aikaa. Me saamme olla ensimmäisten rakentajien joukossa mukana kehittämässä uutta Nova Lempäälää” sanoo Arto Teittinen, YH Kotien Aavankadun projektin vetäjä. ”Alue kokee muodonmuutoksen lähivuosien aikana ja Aavankadun kohteemme tulee olemaan osa tätä kehitystä ja keskeisellä paikalla uuden Lempäälä-talon läheisyydessä.” Teittinen jatkaa.



”Aavankadulle valmistuvat asunnot ovat ensimmäiset Lempäälään valmistuvat Kotosalla-asunnot. Kotosalla-asuminen eroaa muista senioriasunnoista siinä, että jokaisessa kohteessa on oma koulutettu palveluohjaaja mukana asukkaiden arjessa.” sanoo Tuija Kanto-Hannula, Kotosalla Säätiön palvelujohtaja. ”Tuttu ohjaaja tuo turvaa ja tukee yhteisöllisyyttä. Yhteiset olohuoneet jajärjestetyt retket tuovat lisäpiristystä päivään. Yksin ei tarvitse olla.”



Tulevat asunnot ovat joko yksiöitä tai kaksioita ja jokaisessa asunnossa on oma lasitettu parveke. Turvallisuus ja esteettömyys on otettu kaikessa huomioon: mm. tilavat hissit, sähköiset ovenaukaisulaitteet sekä liiketunnistimilla varustetut käytävävalaisimet. Asunnoissa on keraamiset turvaliedet, korotetut wc-istuimet ja ovipuhelinjärjestelmä. Yhteistiloina mm. kuntoilutila, keittiöllinen Kotosalla-olohuone ja pesula/kuivaushuone.



Asunnot tulevat hakuun keväällä 2018.