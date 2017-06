Watson päätyy yli 90 prosentin todennäköisyydellä samaan syövän hoitosuositukseen kuin lääkäri

6.6.2017 19:55 | IBM Suomi

IBM yhteistyökumppaneineen esitteli vuotuisessa American Society Of Clinical Oncology -yhdistyksen ASCO 2017 -tapahtumassa viimeisimpiä tutkimustuloksia Watsonin hyödyistä syöpähoidoissa.

CAMBRIDGE, MASS - 6.6.2017: IBM yhteistyökumppaneineen esitteli vuotuisessa American Society Of Clinical Oncology -yhdistyksen ASCO 2017 -tapahtumassa viimeisimpiä tutkimustuloksia Watsonin hyödyistä syöpähoidoissa. Tulosten mukaan esimerkiksi syöpähoitosuosituksissa Watson on päätynyt jopa 96 prosentin tarkkuudella samoihin suosituksiin keuhkosyöpätapauksissa lääkärin kanssa, ja seulontoihin käytettyä aikaa on pystytty kutistamaan 78 prosenttia. Watson on myös opiskellut ahkerasti lisää. Viimeisimpänä erikoistumisalana on ollut eturauhassyöpä ja sen hoitaminen.



Syövän tutkimukseen ja hoitoon erikoistunut Memorial Sloan Kettering on kouluttanut Watsonia syövän diagnosoinnissa ja syöpään liittyvissä hoitomenetelmissä jo vuodesta 2012. Nyt ASCO 2017 -tapahtumassa IBM kumppaneineen esitteli Watsonin uusimpia saavutuksia.



Tutkimustulosten mukaan:

Watson for Clinical Trials Matching -ratkaisun avulla syövän seulontaan ja luotettavan tuloksen saamiseen kuluu nyt vain 24 minuuttia, kun aiemmin aikaa kului 1h 50min.

Watson for Oncology -ratkaisun avulla keuhkosyöpätapauksissa on päästy 96 prosentin vastaavuuteen syöpähoitosuosituksissa. Paksusuolen syöpätapauksissa vastaava luku on 81 prosenttia ja peräsuolen syöpätapauksissa päästään 93 prosenttiin.

Useita syöpätyyppejä vastaan Watson antaa suosituksen jopa 83 prosentin vastaavuudella.

Korkean riskin paksusuolensyöpätapauksissa hoitosuositus osuu oikeaan 73 prosentin varmuudella.

Watsonin tekemiä hoitoehdotuksia verrattiin alan ammattilaisten antamiin suosituksiin.



Uusimpana aluevaltauksena Watson ryhtyy auttamaan eturauhassyöpäpotilaita. Muita syöpätyyppejä, joiden hoidossa Watson for Oncology -tarjooman kyvykkyyksiä voidaan hyödyntää ovat rinta-, keuhko-, paksusuolen-, peräsuolen-, kohdunkaulan-, munasarja-, vatsa- ja eturauhassyöpä. Vuoden loppuun mennessä tavoitteena on saada tuki 12 syöpätyypin hoidolle, joka kattaa jo 80 prosenttia maailman syöpätapauksista.



IBM:n Watson for oncology -tarjooma on jo 55 sairaalan ja terveydenhuollon organisaation käytössä maailmanlaajuisesti. IBM julkisti yhdeksän uutta organisaatiota, jotka ottavat käyttöön Watson for oncology -tarjooman teknologioita ja käyttäjiä tulee koko ajan lisää. Esimerkiksi Baheal Pharmaceutical Group solmi monivuotisen strategisen kumppanuuden IBM:n kanssa Watson for Oncology -tarjooman tuomiseksi Kiinan markkinoille. IBM myös kehittää tarjoomaa jatkuvasti erilaisin yhteistyöprojektein, kuten pilottiprojekti Cotan ja Hackensack Meridian Healthin kanssa.



