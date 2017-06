Lemmikin tehokas punkkisuojaus tuo turvaa myös omistajalle

8.6.2017 13:00 | Orion Oyj ORION ELÄINLÄÄKKEET

Puutiaiset eli punkit löytävät nyt herkästi tiensä luonnossa liikkuvan eläimen turkkiin ja sitä kautta mahdollisesti myös ihmisten koteihin. Lemmikin suojaaminen lääkkeellä läpi punkkikauden suojaa sekä lemmikkiä että sen omistajaa punkeilta ja niiden levittämiltä vakavilta sairauksilta.

Puutiaiskausi on alkanut koko maassa ja punkkien odotetaan olevan liikkeellä myöhäiseen syksyyn saakka. Punkit levittävät vaarallisia tauteja, kuten bakteeriperäistä borrelioosia sekä virusperäistä puutiaisaivotulehdusta.

Sen lisäksi, että lemmikit voivat kantaa punkkeja turkissaan ihmisten läheisyyteen, puutiaisvälitteiset sairaudet voivat aiheuttaa oireilua myös lemmikille. Tämän takia lemmikki olisi hyvä suojata punkeilta koko punkkikauden ajan.

– Jos tietää elävänsä punkkialueella, on lemmikin punkkisuojaus paikallaan. Jos taas koira liikkuu vain kaupunkialueella ja pelkissä koirapuistoissa, ei suojaus ehkä ole niin välttämätön ja päivittäiset punkkisyynit riittävät hyvin, neuvoo Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen parasitologian dosentti Anu Näreaho.

Ulkoloislääkkeet karkottavat ja tappavat

Lääkkeitä punkkihäätöön myydään apteekeissa ja eläinlääkäriasemilla sekä eläinlääkärin reseptillä että reseptivapaasti. Lääkitysmuotoja ovat erilaiset pannat, sumutteet, paikallisvaleluliuokset sekä uutena suun kautta otettavat tabletit. Valikoimissa olevat tuotteet poikkeavat vaikuttavilta aineiltaan ja vaikutusmekanismeiltaan.

– Vaihtoehtoina on sekä punkkeja karkottavia että tappavia valmisteita. Pyretroidit ovat punkkeja karkottavia lääkkeitä, jotka estävät ulkoloisia tarttumasta koiran ihoon eli ne karkottavat ja tappavat loiset jo ennen kuin ne ehtivät imeä verta. Fenyylipyratsolit ja isoksatsoliinit ovat puolestaan punkkeja tappavia valmisteita, Näreaho tarkentaa.

Valmisteista suun kautta otettavat isoksatsoliinit ovat saatavissa ainoastaan eläinlääkärin reseptillä, muita valmisteita löytyy apteekin käsikaupan puolelta. Oikean tuotteen valintaan kannattaa aina kysyä neuvoa joko eläinlääkäriltä tai apteekin henkilökunnalta.

– Sopivan tuotteen valintaan vaikuttavat muun muassa lemmikin ikä, paino sekä yleinen terveydentila. Jos lemmikin kunnossa on jotain poikkeavaa, kannattaa keskustella oman eläinlääkärin kanssa ennen lääkkeen antoa. Myös hoidon toivottu kesto, perheen muut lemmikit sekä antoreitin soveltuvuus kyseiselle eläinyksilölle ovat huomionarvoisia seikkoja. Esimerkiksi paljon uivalle koiralle voi kesäaikaan olla hankala toteuttaa paikallisvaleluliuoksen antamiseen liittyvää parin päivän uintikieltoa, Näreaho huomauttaa.

Osa pyretroideista on myrkyllisiä kissoille, mikä on huomioitava näiden tuotteiden käytössä talouksissa, joissa on sekä kissoja että koiria. Pyretroideista kuitenkin flumetriini sopii myös kissoille.

Suomessa myytävät lemmikkien ulkoloislääkkeet ovat tutkittuja ja oikein käytettyinä turvallisia. Ulkoloislääkkeiden käyttö lemmikeillä Suomessa on melko vähäistä verrattuna esimerkiksi moniin Keski-Euroopan maihin, joissa käydään jatkuvaa taistelua kirppuja vastaan.

Kiinnittynyt punkki irrotettava nopeasti

Mikäli punkki ehtii kiinnittyä lemmikkiiin, se tulee poistaa mahdollisimman nopeasti apteekista saatavilla apuvälineillä.

– Punkit poistetaan mahdollisimman läheltä lemmikin ihoa ja punkin suuosia, puristamatta punkin peräpäätä. Apteekista voi hankkia erilaisia apuvälineitä, esimerkiksi lassoja, haarukoita ja pihtejä tähän tarkoitukseen. Myös kapeakärkiset pinsetit sopivat punkinpoistoon. Mitä nopeammin punkki saadaan irrotettua, sitä pienempi todennäköisyys on saada tautitartunta, Näreaho korostaa.

Vanha, virheellinen neuvo punkin tukehduttamisesta erilaisilla rasvoilla tai kynsilakalla elää edelleen harmillisen tiukassa.

– Punkin kärsä kiinnittyy väkästensä takia ihoon niin lujaa, ettei se pääse itsekään irti kuin vasta päivien kuluttua, kun kudos kärsän ympäriltä löyhtyy. Mikäli punkkia yritetään tukehduttaa, se saattaa sylkeä isäntäänsä vain lisää taudinaiheuttajia, Näreaho muistuttaa.

