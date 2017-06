MUISTUTUSKUTSU MTK:n liittokokoukseen ja 100-vuotisjuhlaan 9.-10.6.2017

7.6.2017 08:13 | Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Tervetuloa MTK:n 34. liittokokoukseen 9.6. sekä MTK:n 100-vuotisjuhlaan10.6, jossa nähdään mm. juhlanäytelmä Maan ja metsän laulu -ensiesitys, Helsingin Messukeskus, Messuaukio 1.

MTK:n liittokokouksessa 9.6. kuullaan muun muassa maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän, valtuuskunnan puheenjohtaja Tommi Lunttilan ja puheenjohtaja Juha Marttilan puheenvuorot. Iltapäivällä käsitellään MTK:n tulevaisuusasiakirjaa, jonka esittelee toiminnanjohtaja Antti Sahi. Toimittajilla ja kansainvälisillä vierailla on myös mahdollisuus osallistua klo 14 - 17 maatilaretkelle Gårdskullan kartanoon Uudellamaalla. Lue lisää www.mtk.fi/liittokokousohjelma

MTK:n 100-vuotisjuhla 10.6.

Viihteellisen ohjelman lisäksi 100-vuotisjuhlassa nähdään juhlanäytelmä Maan ja metsän laulu -ensiesitys. Näytelmä on historiallinen matka maa- ja metsätaloustuottajien ja heidän järjestönsä vaiheisiin. Näytelmän toteuttavat kymmenet ammattilaiset ja toistasataa kuorolaista, tanssijaa, ilma-akrobaattia, muusikkoa ja näyttelijää. Näytelmän on käsikirjoittanut Kirsti Manninen ja ohjannut Ville Saukkonen. Lue lisää www.mtk.fi/100juhla ja www.mtk.fi/juhlanaytelma

MTK 100 historiallinen -työkonekavalkadi Rautatientorilla

Historia kohtaa nykypäivän työkonekavalkadissa 9.6. klo 9–15 Helsingin Rautatietorilla. Kavalkadi lähtee liikkeelle Rautatientorilta klo 13.15 Mannerheimintietä pitkin kohti Messukeskusta. Kavalkadin kulkua voi seurata Messukeskuksen jättiscreeneiltä liittokokouslounaan lomassa. www.mtk.fi/tyokonekavalkadi

MTK:n 100-vuotisjuhlavuosi 2017

Vuonna 2017 MTK ja suurin osa sen jäsenliitoista ja yhdistyksistä täyttävät 100 vuotta. Juhlavuonna jäsenemme kertovat kasvutarinoita maaseudun yrittäjistä ja heidän elämästään. Juhlavuoden tunnuslause on 100 vuotta kasvua ja teemana on ammattiylpeys. MTK 100 -ohjelma on osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa. Lue lisää www.mtk.fi/liittokokous ja www.kasvutarinoita.fi

Ilmoittautuminen 8.6. mennessä osoitteessa www.smt.fi/MTK100. Valitse osallistujatyypiksi "Median edustaja". Lisätietoja ilmoittautumisesta liittokokous@smt.fi tai SMT:n palvelunumerosta 0108 2625 57 arkisin klo 8.30 - 16.30.

Lämpimästi tervetuloa MTK:n liittokokoukseen ja 100-vuotisjuhlaan

MTK viestintä

Lisätietoja:

Bettina Lindfors, MTK 100 tuottaja, 040 920 9810 (MTK 100)

Kaija Stormbom, viestinnän suunnittelija, 040 848 9559 (liittokokous, MTK 100 -juhla)

Anne Rauhamäki, viestinnän suunnittelija, 040 820 7867 (liittokokous, MTK 100 -juhla)

Klaus Hartikainen, viestintäjohtaja, 040 169 2060 (työkonekavalkadi)

Jami Lauttalammi, viestinnän suunnittelija, 040 920 9724 (työkonekavalkadi)