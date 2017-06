Ruiskumestarin talo vie taas kodikkaasti 1800-luvulle

7.6.2017 11:07 | Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Jaa

Ruiskumestarin talo Kristianinkatu 12:ssa Kruununhaassa avautuu perjantaina 9.6.2017 jälleen vuosien remontin jälkeen. Helsingin tunnelmallisimpiin kuuluva kotimuseo sijaitsee kantakaupungin vanhimmassa, noin 200-vuotiaassa puisessa asuinrakennuksessa. Ruiskumestarin talossa voi eläytyä arkeen pikkuvirkamiehen kodissa 1860–70-luvuilla. Vaatimattoman puutalon pikkuisessa salissa on muodikas trumpettisohva ja komea pietarilainen kirjoituslipasto, mutta keittiössä roikkuvat reikäleivät katossa ja nurkassa on kirnu. Ruiskumestarin taloon on vapaa pääsy.

Noin 200-vuotias Ruiskumestarin talo on Helsingin kantakaupungin vanhin puinen asuinrakennus. Kuva: Helsingin kaupunginmuseo/Maija Astikainen.

Helsingistä tuli Suomen pääkaupunki 1812, ja uuden asemakaavan mukaisesti asutus laajeni Kruununhaan pohjoisosaan. Pienporvarit, käsityöläiset ja pikkuvirkamiehet rakensivat Siltavuoren rinteille vaatimattomia puutaloja. Niistä ainoana on säilynyt Kristianinkatu 12, jonka rakennutti merimiehen leski Christina Wörtin. Tarkkaa rakennusaikaa ei tiedetä, mutta vuonna 1818 talo on ollut jo paikoillaan. Talon monista omistajista ja asukkaista pitkäaikaisin oli Alexander Wickholm, joka osti vuonna 1859 tontin rakennuksineen perheensä kodiksi. Hän toimi tuolloin ruiskumestarina ja vastasi muun muassa kaupungin palokalustosta ja nuohouksen valvonnasta. Talon peri 1896 Wickholmin tytär Augusta Nevalainen, jonka kuoltua 1912 se siirtyi hänen tyttärelleen, tanssitaiteilija Martta Bröyerille. Vuonna 1974 Bröyer myi talon kaupungille. Kaupunginmuseo avasi puurakennukset Ruiskumestarin taloksi nimettynä museona 1980. Museo on sisustettu Alexander Wickholmin perheen kodiksi 1860–70-luvuilla. Alkuperäinen irtaimisto ei ole tallessa, joten kaupunginmuseon kokoelmista on valikoitu perukirjojen pohjalta ajalle tyypillisiä esineitä, jotka ovat harkitusti eri-ikäisiä ja erityylisiä. Salin huonekalut ovat uusia ja muodinmukaisia, mutta keittiössä ja kamareissa on vanhempia, kenties perittyjä tai käytettyinä ostettuja kalusteita. Hellävaroin kunnostetut rakennukset kertovat omaa vahvaa tarinaansa menneestä elämänmuodosta. Lattiat ovat leveää lankkua, katot ja ovenpielet kenottavat herttaisesti vinossa. Seinille on palautettu 1800-luvun tyyliset pintakäsittelyt, joiden mallit on löydetty talon kerrostumista. Eniten on uudistettu huonokuntoista sivurakennusta, johon tehty yleisön iloksi tunnelmointikamari sekä museopuoti. Ruiskumestarin talo herää eloon Uudelleenavauksen kunniaksi Ruiskumestarin talo palaa 1800-luvulle Helsinki-päivän aattona sunnuntaina 11.6.2017 klo 12–15. Talon asukkaat ja naapurit hyörivät keittiössä, kamareissa ja pihalla askareissaan. Kadulta kantautuu posetiivin säveliä, ja tasatunnein pihalle saapuu ryhmä kierteleviä sirkustaiteilijoita soittoniekkoineen. Musiikista, esityksistä ja tunnelmasta nauttiessaan vieraat voivat maistaa torikärryistä ruiskumestarin emännän juhlavehnästä kesäisen mehun kera. Tapahtumaan on vapaa pääsy. Ruiskumestarin talo Kristianinkatu 12 Auki 9.6.2017–7.1.2018 ke–su klo 11–17. VAPAA PÄÄSY www.ruiskumestarintalo.fi

Avainsanat antiikkiasuminenhistoriakoditkruununhakamuseonäyttelysisustussisustustyylit

Yhteyshenkilöt

Kuvat Noin 200-vuotias Ruiskumestarin talo on Helsingin kantakaupungin vanhin puinen asuinrakennus. Kuva: Helsingin kaupunginmuseo/Maija Astikainen. Lataa Hellävaroin kunnostettu talovanhus välittää vahvasti menneen ajan asumisen tunnelmaa. Kuva: Helsingin kaupunginmuseo/Maija Astikainen. Lataa Helsinkiläisen pikkuvirkamiehen kodissa muodikkaimmat huonekalut sijoitettiin 1800-luvulla saliin. Kuva: Helsingin kaupunginmuseo/Maija Astikainen. Lataa Ruiskumestarin talon keittiössä liedessä palaa tuli ja leipävartaat roikkuvat katossa. Kuva: Helsingin kaupunginmuseo/Maija Astikainen. Lataa

Linkit Helsingin kaupunginmuseon verkkosivut