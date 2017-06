5G palvelee Otaniemessä tulevaisuuden tehdasta

7.6.2017 10:00 | Aalto-yliopisto

Aalto-yliopiston testiverkko antaa yrityksille mahdollisuuden uusien sovellusten kehittämiseen.

Entistä nopeampi, äärimmäisen turvallinen ja viiveettä reagoiva – 5G pesee edeltäjänsä kolmella rintamalla. Markkinoille vuosikymmenen vaihteessa odotettavaa verkkoa testataan jo täydellä vauhdilla Aalto-yliopistossa, osana Tekesin rahoittamaa TAKE-5-projektia.

”Otaniemen 5G-testiverkkomme käyttää Aallossa luotua runkoverkkoa. Se on yhteydessä sekä Helsingin yliopiston Kumpulan kampukseen, Tampereelle että Ouluun, mikä tarkoittaa, että yritykset ympäri Suomea voivat osallistua testaamiseen”, kertovat professori Raimo Kantola ja tutkimuspäällikkö Jose Costa-Requena.

Jos 4G:n tulo ilahdutti kuluttajia, 5G:n suurimmat hyötyjät ovat nimenomaan yritykset. Aallon vastikään avatussa biotuotekeskuksessa on jo toiminnassa tulevaisuuden tehdas: ainutlaatuinen oppimisympäristö, joka hyödyntää 5G:n lisäksi pilviteknologiaa ja virtualisointia sekä yhteistyökumppani ABB:n teknologiaa.

”Kaapeleiden vetäminen joka paikkaan on hankalaa ja kallista ja liikkuvien laitteiden kanssa myös mahdotonta. Superluotettava ja tietoturvallinen langaton verkko onkin avainasemassa erityisesti teollisen internetin sovelluksissa. Myös 5G:n äärimmäisen pieni, vain millisekunnin viiveaika on tärkeä esimerkiksi kontrolliluupissa, eli tilanteissa, joissa mittauksia käytetään prosessin kontrolloimiseen”, Kantola selittää.

Suljetun laatikon ongelma

5G:n mahdollisuuksia tutkitaan toki muuallakin, mutta Aallon testiverkolla on moniin toimijoihin verrattuna etulyöntiasema.

”Koska koko systeemi palomuuria myöten on kehitetty Aallossa, voimme tehdä siihen muutoksia laajasti ja joustavasti toisin kuin tilanteissa, joissa järjestelmä tulee ulkopuolelta. Samat mahdollisuudet ovat myös partnereillamme, jotka haluavat tutkia ja kehittää uusia innovaatioita”, Costa-Requena painottaa.

”Televiestinnän innovaatiovauhti on hidastunut pitkälti juuri siksi, että toiminnallisuudet tulevat yhden myyjän toimittamissa bokseissa, joita ei voi muokata edes koodinpätkän verran”, Kantola täydentää.

Aallon testiverkon tavoittavuutta on tarkoitus laajentaa lähitulevaisuudessa. Tällä hetkellä tukiasemia on kampuksella yhdeksän, joista viisi on ulkona ja neljä sisätiloissa. Lisäksi kehitystyössä kumppanina toimivalla VTT:llä on kymmenen tukiasemaa.

”Sisäkattavuuden parantaminen mahdollistaisi 5G:n käytön lisäämisen erityisesti opetuksessa. Meillä on käytössä omat SIM-kortit, ja opiskelijat voisivat osallistua esimerkiksi sovellusten kehittämiseen”, Costa-Requena visioi.

TAKE-5 on Tekesin rahoittama projekti, jonka kesto on kolme vuotta. Projektissa ovat mukana Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto ja VTT. Yrityksistä mukana ovat tällä hetkellä Nokia, Ericsson, Huawei, Coriant Oy, Efore, EXFO, ECE, Rugged Tooling ja Magister. TAKE-5 on osa laajempaa suomalaista 5GTNF -testiverkkoa, joka on osin Tekesin kansallisen 5th Gear –ohjelman rahoittama. Aalto-yliopisto kutsuu mukaan uusia kumppaneita osallistumaan uuden teknologian ja liiketoimintamallien kehittämiseen 5G-tekniikkaa hyödyntäen.